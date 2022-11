Debelo so pogledali uslužbenci ameriške uprave za varnost v prometu (TSA), ki so zadolženi za pregledovanje prtljage na letališčih, ko so skozi rentgen na Letališču Johna F. Kennedyja (JFK) v New Yorku zapeljali kovček enega od potnikov. Povsem razločno so v njem videli nekaj običajnih stvari: steklenico, dva kozarca, copate, nogavice. In silhueto mačke v naravni velikosti. No, nič čudnega, da je šlo za naravno velikost. Ni bila igrača, niti truplo ne, bila je čisto prava oranžna mucka. Živa. Če bi si prej pobliže ogledali kovček, bi že s prostim očesom videli, da iz zadrge kuka nekaj oranžne dlake …

Kako se je znašla v kovčku?

Mačka je v kovčku potovala že po vsem letališču in če je ne bi odkrili pri rentgenskem pregledu prtljage, bi se mirno vkrcala na letalo za let proti Floridi. To bi bilo zanjo po vsej verjetnosti pogubno. Tako pa je bilo z njo vse v redu in prav nič ni kazalo na to, da ji je popotovanje v kovčku kakor koli škodilo, niti ni skušala zbežati. Iz TSA so sporočili, da so bili njihovi uslužbenci sprva precej v šoku, čeprav so vajeni v prtljagi najti vse mogoče, od orožja do droge. »Potnik, v čigar kovčku so našli mačko, je zatrdil, da ni njegova in da je očitno last družine, pri kateri je nekaj časa prebival v New Yorku, preden se je odpravil na pot na Florido,« so še pojasnili pri TSA. Očitno je mačka, tik preden je možakar zaprl kovček, sama zlezla vanj. Kako tega ni opazil, pa je že druga zgodba. Kakor koli, uslužbenci uprave so mu verjeli in v incident niso vključili še kakšne organizacije, ki bi poskrbela za dobrobit zapakirane mačke.

Newyorški Post pa je šel pri zgodbi korak dlje. Poklicali so lastnico mačke. Izkazalo se je, da ji je ime Smells (Smrda, recimo) in da imajo pri hiši več mačk. Smrda se je očitno splazila v kovček njihovega gosta, ko je bila lastnica v službi. Sploh še ni opazila, da je ni, ko so jo poklicali z letališča. »Uradnik me je vprašal, ali bom gospoda, ki nam je odpeljal mačko, tožila. Seveda ga ne bom. Potem je vprašal še, ali obstaja kakšen razlog, da bi hotel ukrasti našo mačko. Prepričala sem jih, da je šlo za napako,« je pojasnila 37-letnica iz Brooklyna in dodala, da so njihove mačke zelo zvedave in da se ni zgodilo prvič, da je katera od njih zlezla v kovček. No, je pa očitno prvič prišla vse do letališča. Lastničin zaročenec je takoj po klicu odbrzel na letališče, prevzel muco in ugotovil, da se zaradi vsega skupaj ni prav nič vznemirjala. Na poti domov je zadovoljno mijavkala, doma pa so jo čakali mačji priboljški.

Večina ameriških letalskih družb sicer dovoljuje prevoz domačih živali skupaj z lastnikom v kabini letala. Seveda pod določenimi pogoji glede velikosti in zdravstvenega stanja živali ter trajanja leta (ne več kot 12 ur).

Pištola v goski

Uslužbenci TSA sicer vsak dan po ameriških letališčih odkrivajo vse mogoče čudne stvari v kovčkih potnikov. Največkrat gre seveda za namerno nezakonito tihotapljenje prepovedanih stvari, v glavnem drog. Zelo pogosto potniki – za naše razmere povsem nepredstavljivo – s seboj na letalo vzamejo tudi strelno orožje. To je, pazite zdaj, v ZDA dovoljeno. Če le ni nabito. Sem in tja kakšno tudi zasežejo. Pred nekaj dnevi so potniku zasegli pištolo, skrito v goski. Mrtvi in surovi, da ne bo pomote. Zavil jo je v plastično vrečko in stlačil v gosko namesto običajnega nadeva. Seveda so splet preplavile številne šale na račun nadevane goske. »Morda gre za poseben recept? Martinova gos s pištolo …« bi bila verjetno prva šala, če bi kaj takega odkrili pri nas.