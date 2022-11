Zaradi korupcije in drugih kršitev načel pravne države je Evropska komisija zamrznitev sredstev za Madžarsko predlagala septembra in sprožila mehanizem pogojevanja evropskih sredstev z vladavino prava. Budimpešta je nato obljubila popravne ukrepe za ustavitev postopka. Med drugim so ustanovili urad za integriteto, ki naj bi razkrival in preprečeval zlorabe evropskih sredstev.

Vendar pa so bili pri Evropski komisiji že v sredo še posebej kritični do novega urada, saj dvomijo v njegovo moč in neodvisnost. Kritični so bili tudi do napredka Budimpešte pri zavezah glede pravil o prijavi premoženja in revizije odločitve tožilca o začetku postopka.

Poslanci Evropskega parlamenta so zato danes pozvali tako komisijo kot Svet EU, naj ne popustita pritisku, ki ga Madžarska izvaja nanju z blokiranjem ključnih odločitev EU, na primer danes sicer sprejete odločitve o 18 milijard evrov težki makrofinančni pomoči Ukrajini ali dogovora o globalni najnižji stopnji davka od dohodkov pravnih oseb.

Končno odločitev v zadevi mora zdaj do 19. decembra s kvalificirano večino sprejeti Svet EU. To pomeni, da jo mora podpreti najmanj 15 od 27 članic EU, ki morajo skupaj predstavljati najmanj 65 odstotkov prebivalstva unije.

Madžarski slabo kaže tudi glede izplačila 5,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev iz evropskega sklada za okrevanje po pandemiji covida-19. Evropska komisija naj bi sicer dala pozitivno mnenje k madžarskemu nacionalnemu načrtu za okrevanje in odpornost, ki je podlaga za črpanje tega denarja, a sredstva naj bi izplačali šele, ko bo Madžarska izpolnila potrebne reforme na področju vladavine prava, pravosodja ter pravil o poročanju o sredstvih iz evropskih skladov.