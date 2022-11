Slovenija se po besedah ministra zavzema za dinamično zamejevanje cene navzgor, ki je dovolj nizko in obenem dovolj nad trenutno tržno ceno, da lahko pod to zamejitvijo prihaja do ponudbe in povpraševanja.

»S tem bomo stabilnost in zanesljivost delovanja ter tudi dobave zemeljskega plina še naprej ohranjali na enaki ravni,« je povedal.

Zamejitev je lahko po Kumrovem mnenju dinamično vezana na sosednje celine in bi glede na trenutne razmere na trgu znašala okoli 150 evrov na megavatno uro. Ta cena bi bila sprejemljiva tudi za Slovenijo, je poudaril.

Evropska komisija je sicer ta teden predlagala vzpostavitev mehanizma, v skladu s katerim bi zgornjo mejo cene terminskih pogodb za zemeljski plin za mesec naprej na nizozemskem trgovalnem vozlišču TTF postavili pri 275 evrih na megavatno uro. Mehanizem bi se samodejno sprožil, če bi cena več kot dva tedna presegala to vrednost, obenem pa to ne bi odražalo razmer na globalnih trgih.

Kumer je dejal, da bi bilo treba zamejiti tudi cene pogodb o nakupu plina vsaj za eno leto naprej, in ne samo za mesec naprej, kot predvideva predlog komisije. »Rešitev, ki je omejena samo na eno borzo in produkte do enega meseca ne reši problema,« je dejal. Slovenija bo zato zahtevala vključitev dolgoročnejših produktov in razširitev na druge borze.

Predlog komisije bo treba tako po ministrovih besedah »še kar konkretno popraviti«. Po neformalnih pogovorih, ki jih je imel danes z drugimi ministri, računa, da bi lahko dogovor o mehanizmu dosegli že kakšen dan pred novim izrednim zasedanjem energetskih ministrov, ki je napovedano za 13. december. »Najpozneje 13. decembra pa moramo doseči dogovor,« je še poudaril Kumer.