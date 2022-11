Kmete bosta v državnem svetu zastopala Branko Tomažič in Anton Medved, Peter Vrisk izpadel

Kmete bo v državnem svetu še nadaljnjih pet let zastopal nekdanji poslanec državnega zbora Branko Tomažič, na novo pa se mu bo pridružil predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved. Tako so na današnjih volitvah v državni svet odločili elektorji, ki so jih imenovale kmečke organizacije. Vseh elektorjev je bilo 128, volitev pa se jih je udeležilo 124.