Pogodbo je župan Blaž Račič podpisal z direktorico podjetja Hip Plus Klavdijo Babnik. Ob tem je, kot so sporočili z Občine Jesenice, izrazil zadovoljstvo, da so po enem neuspelem javnem razpisu zaradi neustrezne ponudbe končno uspeli pridobiti izvajalca in se investicija, v izvedbo katere so že od lani aktivno vlagali napore, lahko začne.

Umestitev UV dezinfektorja bo odpravila stalno dezinfekcijo sistema s hipokloritom in delno odpravila ukrep prekuhavanja ob manjših prekoračitvah motnosti vodnega vira. Občina je za odpravo dezinfekcije s hipokloritom že lani naročila projektno dokumentacijo, letos pa je za potrebno izvedbo pridobila služnosti lastnikov na trasi cevovoda.

V sklopu investicije bo Občina Jesenice vgradila UV dezinfektor na vodnem zajetjem Peričnik, hkrati pa tudi obnovila odsek vodovoda med glavnim jaškom za vgradnjo UV dezinfektorja ter jaškom za vzdrževanje tlaka.

Pogodbena vrednost investicije, ki se bo financirala iz občinskega proračuna, znaša skoraj milijon evrov. Izvedba se bo, sicer ozirajo na vremenske razmere, začela v kratkem, dokončana pa bo najpozneje do konca julija naslednje leto.

Jeseniška občina je danes podpisala tudi pogodbo za obnovo in ureditev Delavske in Kejžarjeve ulice na območju od krožišča pri upravni enoti mimo kitajske restavracije do TVD Partizan Jesenice. V sklopu sanacije ceste je predvidena tudi rekonstrukcija vodovoda, fekalne in meteorne kanalizacije ter ureditev javne razsvetljave. Skoraj 750.000 evrov vredno investicijo bo občina financirala iz svojega proračuna, končana pa bo do maja prihodnje leto.