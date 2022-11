Kot je v izjavi za medije dejala Kovačeva, so v kampanji Zaščitimo drug drugega zgradili še večjo skupnost, ki temelji na solidarnosti in na upanju. Od zaposlenih na RTVS so se po njenih besedah ponovno naučili, kaj pomeni pokončna in dostojanstvena drža, kako se je treba ustrahovanju upirati s prijaznostjo in doslednostjo, od vseh ljudi na terenu pa, da lahko vsakdo naredi nekaj majhnega, da bo ta svet boljši in lepši. »To je tisto, kar nam daje upanje,« je dejala.

V sklopu kampanje so po njenih besedah obiskali več kot 30 krajev, v vsakem kraju pa jih je čakalo v povprečju med 40 in 80 ljudi. Sodelovali so različno stari ljudje, ki volijo različne stranke in počnejo najrazličnejše stvari, povezuje pa jih »skupna želja po javnem dobrem«. »In to je tisto najlepše,« je ocenila Kovačeva in napovedala, da bodo to vzdrževali tudi v prihodnje.

Prostovoljci so ob tem predstavili, kako je potekalo delo kampanji, ko so potovali po Sloveniji in izdelovali promocijski material, ter kako pozitivni so bili odzivi na terenu.

Po navedbah Kovačeve bodo celotno referendumsko kampanjo financirali s prostovoljnimi prispevki. Nekaj sredstev še potrebujejo, a verjamejo, da jih bodo v teh dneh zbrali.

Glede volilne udeležbe na predčasnem glasovanju, ki je bila prvi dan 0,9-odstotna, drugi dan pa 1,65-odstotna, je Kovačeva dejala, da jih skrbi, ker so ljudje utrujeni. Zdi se ji, da »imajo preprosto dovolj, ker je to že četrti teden, ko smo na voliščih«. »Ampak hkrati še vedno upamo, da bodo ljudje prišli in glasovali. Je pa jasno, da to ni referendum za čisto pitno vodo,« je dodala.

Izida referenduma ne upa napovedovati. »Bojimo se ga, zato pozivamo vse, da pridejo na referendum in glasujejo za,« je dejala.

Predstavniki Inštituta 8. marec so v referendumski kampanji sodelovali tudi z zaposlenimi na RTVS in se skupaj postavili za javno RTVS. V sklopu kampanje so zbirali tudi podpise podpore zaposlenim na RTVS, prvi paket podpisov so jim predali na polovici kampanje, drugega pa danes.