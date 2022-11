Čeprav je Švica začela 12., Kamerun pa osmi nastop na SP, sta se reprezentanci pomerili prvič, dvoboj pa je odločila nepazljivost kamerunske obrambe po sicer lepi akciji evropskih predstavnikov v 48. minuti.

Najlepši priložnosti so imeli v prvem delu Kamerunci. V 10. minuti je po obrambi Yanna Sommerja iz ugodnega položaja Karl Toko Ekambi sprožil prek vrat, v 35. minuti pa je pred istim igralcem v kazenskem prostoru odločilno posredoval Silvan Widmer.

V zelo izenačenem obračunu so Švicarji le redko streljali, od daleč je neuspešno poskusil Granit Xhaka, po kotih pa sta Nico Elvedi in Manuel Akanji z glavo zgrešila cilj.

Drugi polčas se je začel s hitrim zadetkom Švicarjev. V 48. minuti so izpeljali lepo akcijo, po podaji z desne strani pa so Kamerunci v obrambi povsem zaspali in Breelu Emboloju omogočili zaključek iz neposredne bližine.

V 57. minuti je Eric Maxim Choupo-Moting preigraval na desni strani, a je bil kot za boljši zaključek preveč oster, strel pa mu je Sommer obranil. Na drugi strani je sijajno v vratih posredoval Andre Onana, potem ko je Ruben Vargas prav tako iz bližine v 66. minuti neovirano streljal. Po kasnejšem kotu pa je Andre-Frank Anguissa snel žogo pred Embolojem.

Švicarji bi lahko drugič zadeli ob koncu dvoboja. Xhakov Strel od daleč je Onana v 89. minuti ukrotil, rezervist Haris Seferović pa je globoko v sodnikovem dodatku neoviran streljal proti vratom, vendar je žogo na poti v mrežo preusmerila kamerunska obramba.

V skupini G bo drevi še obračun Brazilije in Srbije, s katerim se bo končal 1. krog skupinskega dela SP. Vmes bosta še oba dvoboja skupine H, in sicer Urugvaj - Južna Koreja ter Portugalska - Gana.