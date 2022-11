Nekaj minut po eni uri ponoči je zagorelo na deponiji sekancev in hlodovine podjetja Tisa na Cesti v Prod v Zalogu v Ljubljani. Poleg poklicnih gasilcev Gasilske brigade Ljubljana so bilo na terenu še gasilci štirinajstih prostovoljnih društev, skupno 130 z 38 gasilskimi vozili, so sporočili z GB Ljubljana. Požar se je sicer razširil po območju kakih 400 kvadratnih metrov, so sporočili s PU Ljubljana.

Gasilci so s pomočjo mehanizacije prekopavali kupe sekancev, gasili požar in ohlajali okolico, požar pa je bil zjutraj že pod nadzorom. »Ker se dimne mase širijo v okolico, preventivno svetujemo okoliškim prebivalcem, da zapirajo okna, izklopijo prezračevalne naprave in se po nepotrebnem ne zadržujejo na območju dima,« so še sporočili iz GB Ljubljana.

Po navedbah policije do ogrožanja ali onesnaženja okolja po prvih podatkih ni prišlo. Poškodovanih v požaru ni bilo, je pa nastalo za več tisoč evrov škode. »Vzrok za požar še ni znan, z ogledom bodo pričeli, ko bodo vzpostavljeni pogoji, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo," je še pojasnil Tomaž Tomaževic s PU Ljubljana.