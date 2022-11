Rusija se je po nizu porazov na bojiščih odločila za raketne in bombne napade na ukrajinsko civilno energetsko in drugo infrastrukturo, zaradi česar je Evropski parlament v sredo Rusijo razglasil za državno podpornico terorizma. Nebenzija v New Yorku niti ni skrival, da ruske sile napadajo »infrastrukturo«.

»Eden od ciljev posebne vojaške operacije je spodkopati bojne zmogljivosti ukrajinske vojske. In to bomo dosegli z vojaškimi sredstvi, dokler režim v Kijevu ne sprejme realističnega pristopa, ki bo omogočil ureditev težav, zaradi katerih smo sploh sprožili posebno vojaško operacijo,« je trdil Nebenzija, ki se je spet pritožil, da je Zelenski na zasedanju sodeloval prek video povezave in dejal, da bi ga rad videl v New Yorku v živo.

Zelenski je ob tej priložnosti še enkrat več javno obsodil napade ruskih sil. »Ko temperature padejo pod ničlo in so milijoni brez energije, ogrevanja in vode, je to več kot očiten zločin proti človeštvu,« je dejal.

Francoski veleposlanik Nicolas de Riviere je napade na energetski sistem Ukrajine označil za jasno kršitev humanitarnega prava. »Cilj je jasen: v luči vojaških porazov, sejati grozo. Nadaljevanja tega ne moremo prenašati,« je dejal Francoz.

Rusijo so obsodili tudi nekateri drugi veleposlaniki znotraj VS ZN. Ukrepa ni bilo, ker ima Rusija pravico do veta.

Zaradi vojne v Ukrajini je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) sporočila, da bo edina prioriteta Ukrajincev čez zimo preživetje. Ukrajinska vojska je sporočila, da so Rusi v sredo izstrelili 70 manevrirnih raket in njeno ozemlje napadali tudi z brezpilotnimi letali.