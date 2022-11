»Imamo dogovor. Z velikim veseljem sporočam, da sta glavna pogajalca Kosova in Srbije v okviru pogovorov pod pokroviteljstvom EU sklenila dogovor o ukrepih za izognitev nadaljnjemu zaostrovanju napetosti in da se povsem osredotočita na predlog za normalizacijo odnosov,« je po današnjih pogovorih srbskega pogajalca Petra Petkovića in kosovskega Besnika Bislimija v Bruslju na Twitterju sporočil Borrell.

Na pogovorih pod vodstvom posebnega odposlanca EU za dialog med Beogradom in Prištino Miroslava Lajčaka so se dogovorili, da bo Kosovo prenehalo z aktivnostmi, povezanimi s preregistracijo vozil. Srbija pa bo prenehala izdajati registrske tablice z oznakami kosovskih mest, je še sporočil visoki zunanjepolitični predstavnik unije.

Napovedal je, da bo strani v prihodnjih dneh povabil na pogovore o nadaljnjih korakih.

Tudi kosovski pogajalec Bislimi je sporočil, da je treba po današnjem dogovoru nadaljevati »intenzivne pogovore na podlagi predloga EU za normalizacijo odnosov, ki ga podpirata Nemčija in Francija«.

Že tako zaostrene odnose med Kosovom in Srbijo je še dodatno zaostrila odločitev Prištine o zamenjavi srbskih registrskih tablic s kosovskimi. Na Kosovu bi morali globe začeti izdajati v torek, a je kosovski premier Albin Kurti v zadnjem hipu sporočil, da je na predlog ZDA za 48 ur preložil začetek izdajanja glob. Tako sta strani danes vendarle našli dogovor za umiritev napetosti.