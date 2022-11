V Skandinavijo bodo v petek ob Anamariji Lampič, ki pa bo namesto na Finsko odšla na Švedsko, kjer bo v Idreju nastopila v pokalu IBU, potovali še Jakov Fak, Alex Cisar, Miha Dovžan, Lovro Planko, Rok Tršan, Anton Vidmar, Polona in Živa Klemenčič. Ekipa serviserjev, maserjev in kuharjev pa je že na poti v Kontiolahti na prvo postajo svetovnega pokala in v Idre na postajo pokala IBU.

»Trenutno lahko na tekmah svetovnega pokala nastopamo s petimi moškimi in tremi ženskami, ker Rusija in Belorusija nimata pravice do nastopanja v letošnji sezoni. V Kontiolahtiju bosta ob petih biatloncih sicer nastopili le še Polona in Živa Klemenčič, medtem ko si bo Anamarija Lampič skušala v Idreju priboriti kvoto za nastop v svetovnem pokalu. Če ji bo to uspelo, jo lahko pričakujemo tudi že na tekmah v Hochfilznu, tako da bi tam nastopila tudi ženska štafeta. Na Finskem bo na startu zgolj moška,« je na včerajšnji predstavitvi slovenske biatlonske izbrane vrste dejal Tomas Globočnik, vodja panoge biatlon pri Smučarski zvezi Slovenije. V vodstvu slovenske biatlonske reprezentance ne skrivajo, da si v letošnji sezoni v skupnem seštevku želijo enega tekmovalca med prvimi desetimi in dva do tri med prvimi 40, na posameznih tekmah se spogledujejo tudi s stopničkami. Za ženski del ekipe bo prvi cilj, da čim večkrat prihaja do točk in izboljšuje svoje osebne rezultate.

»Tako v Ramsauu kot Obertilliachu, ki je bil naša zadnja postaja pred odhodom v Skandinavijo, smo imeli dobre pogoje za delo. Veliko smo delali za kondicijo in veliko streljali. Najpomembnejše pri našem delu pa je, da je bilo med treningi tudi veliko sproščenosti in smeha, kar priča o dobrem vzdušju, ki je podlaga za dobro delo,« je z opravljenim delom na pripravah na novo sezono zadovoljen Ricco Gross, nekdanji odlični nemški biatlonec, ki je novi trener slovenske reprezentance.

Z veliko nestrpnostjo začetek sezone čaka tudi Jakov Fak, ki je pred sedmimi leti prav v Kontiolahtiju osvojil naslov svetovnega prvaka v skupinskem startu. »V Kontiolahtiju sem običajno vedno dobro tekmoval. Vsak trener poskrbi za določene spremembe in tudi pri Grossu je tako. Všeč mi je bil njegov koncept intenzivnih tri- do štiridnevnih treningov na Pokljuki. Vidi se, da mladi hitro napredujejo, zame pa velja, da je najpomembnejše, da sem bil ves čas zdrav, vse drugo je le bonus,« se začetka sezone veseli najboljši slovenski biatlonec do zdaj.

»Zadnja leta sem večinoma trenirala sama, zdaj sem po dolgem času z ekipo in v tem sem res uživala. Natančno se ve, kdaj se dela in kdaj se zabava. Tekaško sem dobro pripravljena, tega se ne bojim, največ časa pa sem namenila streljanju. Zdaj imam tudi svoje kopito, ki sem ga prejela od Lovra Planka, sem ga pa seveda morala opremiti po svoje. Želela sem nekaj, česar nima nihče. Zase lahko rečem le še to, da nujno potrebujem tekme,« pa je pred jutrišnjim odhodom na sever Evrope dejala zadnja leta najboljša slovenska tekačica na smučeh Anamarija Lampič, ki je le še nekaj dni oddaljena od svojega novega izziva.