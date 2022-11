Hrgota: Lanišek se v zraku že lahko igra

Na drugi postaji svetovnega pokala v smučarskih skokih v Ruki bo nastopila enaka šesterica Slovencev kot na prvi v Visli: Anže Lanišek, Timi Zajc, Peter in Domen Prevc, Lovro Kos in Žiga Jelar. »Lanišek je na treningih še utrdil konstanto skakanje in se zdaj lahko na skakalnici že malo igra z občutki. Tudi Zajc in Peter Prevc sta zelo močna. Jelar je dvignil raven skokov, tudi Domen Prevc je blizu želene ravni, nekaj težav ima Kos. Ko bomo ujeli pravi zimski ritem, bo temu primerno tudi skakanje. Vse je podrejeno skokom brez nihanj, ker to prinese visoko raven izvedbe na tekmi,« je o formi slovenske vrste spregovoril selektor Robert Hrgota. Veliko pozornosti je namenil treningu v dežju, zaradi katerega so imeli Slovenci težave v Visli, saj so skakali v krču, kar je vplivalo na nižjo hitrost na odskočni mizi. »Očitno je bila težava le v glavi in ne opremi,« je pojasnil Hrgota, ki je treninge prilagodil zgodnjim začetkom tekem v prvem delu sezone do božiča. »Vrh je zelo širok in izenačenost velika. V Visli je izstopal le Kubacki, a nihče še ni osvojil globusa na prvi tekmi. Zraven sta bila še Norvežana Lindvik in Granerud ter Japonec Kobajaši. Veseli me, da smo z vsaj tremi fanti del tega vrha. Do novoletne turneje je treba ujeti dobre rezultate, da bomo šli nanjo motivirani in samozavestni,« je dodal Hrgota.