Še peti poraz na prav toliko tekmah evropskega pokala so košarkarji Cedevite Olimpije vknjižili na torkov večer, ko so v Stožicah gostili ukrajinski Prometej. Ljubljančani so se nadejali drugačnega razpleta, a je na koncu prevladala svežina gostov, ki so imeli na voljo precej daljšo rotacijo. Zmaje še naprej pestijo poškodbe, seznam poškodovanih se je podaljšal še za Marka Radovanovića, a v klubu vidijo luč na koncu tunela, saj so številni blizu temu, da se vrnejo na parket. Direktor kluba Davor Užbinec priznava, da takšnih rezultatov niso predvidevali, a še vedno ne dvomi, da se jim bo uspelo prebiti v izločilne boje drugokakovostnega evropskega tekmovanja.

Upravičili bodo napovedi pred sezono

»Vsi poznate situacijo, v kateri smo. Od začetka sezone nimamo popolne ekipe. Kar se nam dogaja s poškodbami in boleznimi, v 16 letih svoje kariere košarkarskega funkcionarja še nisem doživel. Trudimo se najti najboljše rešitve, da poškodovane čim prej vrnemo v pogon. Zagotovo nismo pričakovali, da bomo po petih tekmah v evropskem pokalu brez zmage, a to naših ciljev ne spreminja. Ko bomo popolni, sem prepričan, da se bomo premaknili na mesta, ki peljejo v končnico. Težko pa bomo med prvimi štirimi v skupini, kar prinaša prednost domačega parketa. Čeprav nikoli ne veš. Skupina A je izenačena, že nekaj zaporednih zmag pa lahko situacijo močno spremeni,« je ob podpisu sponzorske pogodbe s podjetjem za prodajo in servisiranje vozil Pleško Cars povedal direktor Cedevite Olimpije Davor Užbinec in v nadaljevanju razkril, kdaj bi se lahko poškodovani igralci vrnili na parket. »Dragić, Matković in Gnjidić v omejenem obsegu že trenirajo in pričakujemo, da bi se lahko vrnili za tekmo 9. kroga lige ABA proti Ciboni 3. decembra. Za gostovanje v evropskem pokalu pri Lietkabelisu prihodnji teden bomo še videli. Tudi Rok Radović je na dobri poti in računamo, da bo nazaj čez kakšna dva tedna. Radovanovića po udarcu čakajo dodatni pregledi in bojimo se, da bo moral na operacijo meniskusa. Operacija v petek čaka tudi Kosija, ki se mu je odlomil del kosti v gležnju. Tistim, ki so na voljo in stiskajo zobe, lahko samo čestitam. Kapetan Murić je znova prejel udarec v že tako poškodovano koleno, pa je igral naprej. Še dva igralca sta proti Prometeju igrala s protibolečinsko injekcijo, a tega nočemo obešati na veliki zvon.«

Glede na položaj ni čudno, da pri Olimpiji pogledujejo k okrepitvam. Trener Jurica Golemac sicer ni pretiran pristaš iskanja igralcev na kratki rok, saj pravi, da nikoli ne veš, kaj dobiš, a je položaj pri Ljubljančanih resnično kritičen. »Če ne za daljše, pa želimo nekoga, ki bi nam lahko pomagal vsaj kratko obdobje. Vsi v klubu delamo vse, da bi kar se da hitro prebrodili ta položaj. Poglejte samo trud in angažma strokovnega štaba in igralcev. Prepričan sem, da bomo kmalu konkurenčni in nato upravičili napovedi, izrečene pred sezono. Letošnja ekipa je resnično zmes izkušenj in mladosti. Radović, Gnjidić in Matković so zelo mladi in računamo, da bodo z nami nekaj let. Če za naslednjo sezono dodamo še Ščuko in Cianija, ki je trenutno najkoristnejši igralec hrvaškega prvenstva, je to prihodnost našega kluba. Tu so še Alibegović, Radovanović in Jeremić, ki dajejo čvrstost, ter Murić, Dragić in Omić, ki so stebri ekipe. Ob njih pa še odlična Američana Ferrell in Adams.«

V klubu vedo, kaj se dogaja in zakaj

Pred časom so se po nizu porazov pojavila namigovanja, da klub razmišlja o menjavi trenerja Jurice Golemca, kar pa so v klubu zanikali in še naprej ne spreminjajo mnenja. »Imamo absolutno zaupanje vanj. Nekorektno bi bilo od nas, da bi razmišljali o kom drugem glede na situacijo. Ali dela dobro ali ne, bomo lahko ocenjevali, ko bomo kompletni. Trenutno nima niti možnosti za dobro pripravo, saj ni dovolj igralcev za igro pet na pet na treningih. Verjamemo vanj. Tako kot smo lani, ko so bili na začetku rezultati slabi, nato pa so se z menjavami igralcev močno izboljšali. Nismo se odločili za menjavo trenerja, ker smo vedeli, kaj se dogaja in zakaj. Tako je tudi tokrat.«