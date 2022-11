Zakaj bolniki stresajo anekdote

Dogodke, ki kažejo na komaj verjeten nered na čakalnih seznamih, so v zadnjem času izkusili mnogi. Bralci so nam letos pripovedovali, kako so jim iz iste bolnišnice v istem tednu sporočili dva različna datuma za pregled, včasih le nekaj dni narazen. Nekateri so bili »ročno« zabeleženi le na ločenih seznamih, v sistemu elektronskega naročanja pa niso obstajali. Poročali smo tudi o zamenjavi identitete bolnikov pri naročanju. Sogovorniki, ki so zaradi kroničnih težav pogosto pri bolnišničnih specialistih, anekdote o javnem zdravstvu stresajo iz rokava. »Nisem še končal,« nas je pred dobrim tednom opozoril eden od bralcev.