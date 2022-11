»Zbrali smo se za zmago neodvisnih kritičnih medijev, neodvisnih kritičnih novinark in novinarjev, za zmago javne, kakovostne, profesionalne, pokončne in neodvisne radiotelevizije,« je ob začetku shoda izpostavila novinarka Radia Slovenija Tatjana Pirc.

Shoda so se med drugim udeležili novinarka Miša Molk, slovenski športni strelec Rajmond Debevec, pesnik in pisatelj Andrej Rozman Roza ter TV-voditelj Marcel Štefančič, ki so spregovorili o pomenu izglasovanja novele zakona o RTVS na nedeljskem referendumu. Za glasbene točke pa so med drugim poskrbeli Vlado Kreslin, Rudi Bučar, Zoran Predin in Fed Horses.

Dogodek so organizirali Društvo novinarjev Slovenije, Mirovni inštitut, Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, Zavod za kulturo raznolikosti Open in prijatelji kampanje RTV je zakon.