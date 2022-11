Večini obolelih je bilo skupno uživanje biftka v času martinovanj, zato so se v ponedeljek v analizo dogajanja vključili tudi inšpektorji uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Ker jih je podjetje Fingušt – Mesnine Štajerske iz Spodnjega Gaja pri Pragerskem tisti dan obvestilo, da iz svojih prodajaln Jožef Fingušt, s. p., ter iz Eurospinovih in Lidlovih prodajaln zaradi suma okužbe s salmonelo umikajo dve seriji svojega biftka, so inšpektorji za varno hrano pozornost usmerili (poleg mesa rac) tudi na mesarstvo Fingušt. Slednjega je na salmonelo v njegovem biftku že 18. novembra opozoril trgovec, potem ko se je nanj zaradi zdravstvenih težav obrnila ena od strank.

Proizvajalec je vzorec živila poslal na analizo v laboratorij, ki je potrdila vsebnost salmonele enteritidis. Vseh devetindvajset zaposlenih je moralo na zdravniški pregled, ki bo potrdil ali ovrgel sum, ali je kdo od njih nemara klicenosec. Inšpekcija za varno hrano je mesnemu obratu Fingušt, ki se promovira kot FinGušt, začasno prepovedala proizvodnjo in distribucijo živil, ki niso toplotno obdelana. Je pa direktor inšpekcije Branko Podpečan poudaril, da povezave med obolelimi, ki jih obravnavajo epidemiologi, in s salmonelo obogatenim Finguštovim tatarskim biftkom za zdaj ni mogoče niti potrditi niti ovreči.

Podobno je bilo tudi konec lanskega leta v Ilirski Bistrici, ko so za množične prebavne težave osumili biftek tamkajšnjega Mesarstva Puc. Epidemiologi in inšpektorji so kasneje sporočili, da za okužbe z norovirusi ni bilo krivo nobeno živilo iz Mesarstva Puc, vendar jim resničnega krivca ni uspelo ugotoviti. Je pa uprava za varno hrano 4. oktobra letos objavila, da se je ta mesar pregrešil pri proizvodnji pleskavic. 20. septembra so ugotovili, da je uporabljal prepovedani vinobran (alergeni žveplov dioksid), s katerim je mogoče mesu podaljšati obstojnost in svežino.