Slovenski klubski namizni tenis doživlja eno največjih kriz doslej. To je pokazala tudi 52. izredna volilna skupščina, na kateri so z več kot 80-odstotno prisotnostjo (zbralo se je 29 od 35 klubov) izbrali novega predsednika Namiznoteniške zveze Slovenije (NTZS). To je postal Alexander Igor Dreu, ki je z 18:10 (ena glasovnica je bila neveljavna) premagal Ernesta Mencingarja, predsednika Kajuha Slovana. Zanimivo je, da je bil slednji zaradi delovnih obveznostih prisoten na skupščini le slabe pol ure, v tem času pa je namesto o svojem programu klube nagovarjal, naj prestavijo volilno skupščino, dokler ne bo imel vpogleda v finančno stanje. Na drugi strani je sicer namiznoteniški anonimnež 54-letni Alexander Igor Dreu, ki ima državljanstvo Slovenije in Luksemburga, slabe tri ure z umirjenim tonom potrpežljivo odgovarjal na vprašanja in prepričal kakšnega neodločenega predstavnika klubov, da mu nameni svoj glas. Nova podpredsednika NTZS sta postala ekonomista Primož Butinar in Gaber Marolt.

Glavna tema skupščine je bilo finančno stanje NTZS. O tej temi smo pisali že pred dvema tednoma, v tem času pa NTZS ni naredila niti delne bilance, s katero bi klubom natančneje predstavila rdeče številke. Kako visoke so, bo pokazala šele revizija. Ob koncu lanskega leta je dolg NTZS znašal dobrih 70.000 evrov. Spomnimo, da je Marjan Hribar pred tremi leti, ko je ponovno prevzel NTZS, ko je spodletel poskus z nekdanjim igralcem in predsednikom uprave Blažem Brodnjakom, obljubil, da bo dolg, ki je nastal pod njegovim vodstvom, saniral v enem letu, nato pa mesto prepustil enemu od dveh podpredsednikov. Tega ni storil, vztrajal je na funkciji tri leta, zvezo pa zapustil s kratko odstopno izjavo in v rdečih številkah.

Hribarja ni bilo na izredni skupščini, da bi slovenskim klubom, ki jih je vodil 13 let, odgovoril na vprašanja. Novi predsednik, ki je direktor medicinskega centra Julius v Mariboru, je med drugim dejal, da je Hribarja klical večkrat, a se mu ni oglasil nikoli, nekaj besed sta izmenjala le, ko ga je poklical z drugega telefona. Dreu, ki sta ga kot kandidata podprla Maribor in Hrastnik, je dejal, da si je, preden je vložil kandidaturo, pogledal finančno stanje ter v najslabšem scenariju izračunal, da je zveza zadolžena za do 100.000 evrov. Štajerec, ki je več let živel v Luksemburgu, obljublja, da bo retorika pod njegovim vodstvom umirjena ter da nima čudežne paličice, kako dolg na hitro sanirati. A je prepričan, da je mogoče s skupnim delom v nekaj letih splezati na zeleno vejo. V svojih govorih Dreu večkrat uporablja primerjave z alpskim smučanjem, tenisom, golfistom Tigerjem Woodsom, proizvajalcem Suzukijem, s katerimi skuša kazati svojo širšo razgledanost.

Kako uspešen bo novi predsednik pri svojem delu, bo lahko pokazal v kratkem času, saj bodo že prihodnje leto nove volitve za polni štiriletni mandat. Navsezadnje je prevzel zvezo, ki ima v Darku Jorgiću enega najboljših slovenskih športnikov in igralca iz elitne svetovne deseterice, kamor so ga pripeljali ravno trenerji, ki so podprli njegovo kandidaturo. Dreu tudi poudarja pomembnost vnovične vzpostavitve namiznoteniškega centra, saj je po njegovih besedah delo z mladimi osnovno poslanstvo vsake športne panoge.