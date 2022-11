Nogomet, hipokrizija in spol

Gianni Infantino, veliki, mogočni, vplivni šef Fife, je dan pred začetkom svetovnega prvenstva v Katarju stopil pred novinarje z vsega sveta. Kdor je pričakoval, da bo poskušal z avtoriteto nekoga, »ki ve«, se pravi s podatki in razlagami, oprtimi na dejstva, odgovoriti na ostre kritike, ki letijo na Fifo in katarske organizatorje zaradi sužnjelastniškega odnosa do tisočev migrantov med gradnjo razkošnih infrastrukturnih objektov, zatiranja homoseksualcev in žensk ali energetskega zapravljanja, se je uštel.