Koliko je 300 milijard? Odgovor je pravzaprav enostaven: s tem denarjem bi namesto organizacije peščice nogometnih tekem nekajkrat rešili svetovno lakoto in vse težave z vodo v revnih državah. Da o ekoloških projektih, ki jih planet nujno potrebuje, niti ne govorimo. A tako multimilijarderji kot najbogatejši na svetu ne kanijo reševati nikogar. Vsi se še spomnimo ciničnih ponudb Elona Muska, da bi on že dal kaj denarja, v mislih je imel šest milijard dolarjev, če bi bil prepričan, da bo z njim res rešil svetovno lakoto. Jasno, da denarja ni dal, podobno kot so katarski organizatorji ostali dolžni sužnjem, ki so gradili nogometne stadione.

Koliko je 300 milijard? To je vsota, ki napoveduje začetek konca nogometa, kot smo ga doslej poznali. Denar, ki obeta konec nogometa, v katerem zmaga boljši, spretnejši, pametnejši in duhovitejši. Dvomiti namreč gre, da gledalce in navijače zanima nogomet, v katerem zmagujejo slabši in bogatejši. x Nedeljski dnevnik