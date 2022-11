v zadnjem soočenju pred referendumom novega zakona o RTV Slovenija, v četrtek, 17. 11. 2022, ki naj bi bilo uravnoteženo s predstavniki zagovornikov in nasprotnikov zakona, si je voditeljica Vida Petrovčič še enkrat več dovolila zdrs oziroma napako, ki je daleč od njene pričakovane nevtralnosti. Po predstavitvi vseh udeležencev oddaje je bilo namreč več kot tri minute (02:10–05:26) predstavljeno mnenje oziroma trditve dr. Mateja Avblja o domnevni protiustavnosti novega zakona o RTV Slovenija, ki je bilo objavljeno v časopisu Finance dne 16. 11. 2022. Če bi voditeljica, kot je bilo pri tem upravičeno pričakovati, dala enako možnost tudi zagovornikom zakona, konkretno Pravni mreži za varstvo demokracije, potem bi morala v enakem času tri minute predstaviti tudi njihov odziv oziroma razloge, s katerimi utemeljujejo, zakaj se z mnenjem dr. Avblja ne strinjajo, kar je bilo dne 17. 11. 2022 objavljeno na njihovem spletnem portalu. To je, sicer prepozno po izteku predstavitve, komentirala in oporekala tudi v oddaji prisotna dr. Sandra Bašić Hrvatin, Zavod Open.

Takšno pristransko vodenje omenjene oddaje je le še »voda na mlin« vsem tistim, ki verjamemo v pravilnost novega zakona o RTV Slovenija. Ali po športno rečeno – to je »avtogol«, ki si ga s takšnim vodenjem referendumske razprave ves čas zabija sedanje vodstvo RTV Slovenija.

Pričakujem vaše mnenje o tem, s strani odgovornih na TV Slovenija pa ustrezno ukrepanje!

Andrej Šušterič, Proseniško