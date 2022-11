Stephen King: 22. 11. 1963 (Beletrina)

Kakšen bi bil svet, če se 22. novembra 1963 ne bi zgodil atentat na Johna F. Kennedyja? Kralj grozljivk Stephen King si je zamislil alternativno različico zgodovine, v kateri ima neki gimnazijski profesor možnost potovati v točno določen trenutek v preteklosti in usodno vplivati na potek nadaljnjih dogodkov. Delo, ki je v izvirniku izšlo leta 2011, je na skoraj 900 straneh preplet zgodovinskega romana, znanstvene fantastike in ljubezenske zgodbe. Po knjigi so posneli tudi nanizanko.

Neven Ušumović: Zlata opeklina (Cankarjeva založba)

V Kopru živeči pisatelj in prevajalec Neven Ušumović je eden vidnejših sodobnih hrvaških avtorjev. Za dela, v katerih rad prevprašuje mejo med prostori, jeziki, zunanjim in notranjim ter življenjem in smrtjo, so mu podelili že več nagrad. V pričujoči kratkoprozni zbirki v humornih dialogih sooča poglede na sodobno istrsko stvarnost, turizem, praznost vsebine in glasbeno sceno polpretekle zgodovine. Posebnost dela je fizična ločenost prvega in drugega dela, saj slednjega beremo z zadnje strani.

Gašper Krajnc: Vaške ptice (VigeVageKnjige)

Po odmevnem risoromanu Mestne ptice, v katerem je zgodba postavljena v sivo jesensko Ljubljano, se stripar in ilustrator Gašper Krajnc v drugem delu trilogije vrača domov, na Koroško. Ambrož, risar v tridesetih, ki se je v prvem delu moral odločiti, kaj mu je v resnici zares pomembno, se v nadaljevanju, ki ga je mogoče brati tudi kot samostojno delo, poglablja sam vase. Ljubezensko pismo Koroški, kot označujejo delo, spremlja njegovo pot do sebe, ki ga vodi skozi zgodovino lastne rodbine

Gigi Griffis: Cesarica (Mladinska knjiga)

Pogosto po literarnih predlogah snemajo filme in nanizanke, a v primeru knjige Cesarica je bil vrstni red obrnjen. Po Netflixovi nanizanki avstrijske produkcije o cesarici Sisi je ameriška pisateljica in navdušenka nad evropsko zgodovino Gigi Griffis napisala roman, ki razburljivo življenjsko zgodbo samosvoje in svobodomiselne soproge cesarja Franca Jožefa približa ljubiteljem lahkotnejše, z obilo opisi posteljnih aktivnosti začinjene literature, ki ji zgodovinska točnost ni glavno vodilo.

Lela B. Njatin: Smer srca (KUD Sodobnost International)

Zlata ribica in kip deklice nastopata v novi knjigi za otroke pisateljice Lele B. Njatin, ki je znana po zgodbah, v katerih domišljijska in živalska bitja posedujejo človeške lastnosti, vključno s težavami, ki jih prinaša življenje. Ilustracije Tine Dobrajc dopolnjujejo zgodbo o akvarija vajeni ribici, ki se na lepem znajde v čisto novem okolju. Kaj pomeni svoboda, kako prisluhniti in zaupati srcu ter najti pravo pot v življenju, so vprašanja, na katera ji odgovore pomaga iskati bronasta deklica.