Za evropski parlament Rusija podpira terorizem

Evropski parlament je včeraj z veliko večino sprejel nezavezujočo resolucijo, v kateri Rusijo označuje za državo, ki sponzorira terorizem in uporablja teroristična sredstva. Kmalu zatem je bil internetna stran parlamenta tarča spletnega napada, za katerega je po besedah predsednice parlamenta Roberte Metsole odgovornost prevzela prokremeljska skupina. Ukrajina pa je bila spet tarča raketnih napadov Rusije, zaradi česar so ustavili delovanje treh jedrskih reaktorjev na jugu in zahodu. Našteli so 67 raket, najmanj tri smrtne žrtve so po navedbah Ukrajine zabeležili v Kijevu. Ukrajina je zaradi napadov na civilne cilje zahtevala zasedanje varnostnega sveta OZN.