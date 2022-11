Namreč, on pravi, da že točno ve, kako bo glasoval na referendumu o RTV, in da bo šel glasovat kar na predčasne volitve. Da si ne bi slučajno premislil. Potem bo pa še malo potuhtal in za preostala dva glasoval v nedeljo. »Nak!« so mu rekli na volilni komisiji. Na volišče greš lahko samo enkrat! Že res, da lahko glasuješ za enega, dva ali pa vse tri zakone, ampak dvakrat pa ne boš hodil! Bralec se je jezen obrnil na naše uredništvo, mi pa mu odgovarjamo, naj se pomiri in si na listek napiše, kako bo glasoval za RTV (da ne bo pozabil ali si premislil), potem pa naj gre vendarle v nedeljo na volišče in glasuje za RTV po listku iz hlač, za preostalo pa po lastni volji. Zakomplicirano? Je, ja, ampak kaj hočemo, tak je tudi bralec.