Uspešno smo preživeli energetsko krizo od julija do septembra, ohranili proizvodnjo na dveh delovnih strojih in s tem 245 delovnih mest v proizvodnji papirja in 60 delovnih mest v invalidski družbi Levas, je pojasnila Milena Resnik, predsednica uprave papirnice Vipap Videm Krško. Foto: Ernest Sečen