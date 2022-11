Seveda po dokaz za pravilnost moje trditve ni treba daleč, zadnje predsedniške volitve so pokazale ves negativni vpliv Janeza Janše, zaradi katerega je Anže Logar izgubil volitve, le da se je janšizem v primeru referendumske kampanje še namnožil. Janšistom na levi ni zalegel noben umirjen in trden argument z desne, ponavljanje laži in nesmislov je v tem zadnjem soočenju doseglo svoj vrhunec. Ko si nato samo za trenutek (daljše spremljanje je škodljivo za duševno zdravje!) ogledate Dnevnik s Plaskanovo, Odmeve s Svetino ali Areno s Pirkovičem, si zaželite, da bi se zbudili iz teh morastih sanj. Edini recept, ki jih lahko odpravi, je množična udeležba in glasovanje ZA na referendumu.

Srečo Knafelc, Krvava Peč