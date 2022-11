Po streljanju se je naslonil na avto ...

Branko Krklec, ki je 24. februarja letos iz maščevalnosti in nizkotnih nagibov ustrelil pomočnika sodnega izvršitelja, ki sta hotela odpeljati avto, ki naj bi bil last njegove žene in bi ga morali prodati na dražbi, naj bi sosedu večkrat potožil o svojih težavah, in da je v življenju izgubil vse.