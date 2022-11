V središču francoski animirani film

Mednarodni festival animiranega filma Animateka bo med 28. novembrom in 4. decembrom siv prehod v zimo že devetnajstič obarval z jagodnim izborom najbolj inovativne, drzne in nagrajevane avtorske produkcije z vsega sveta, pospremljene z razgibanim tekmovalnim programom filmov iz srednje, vzhodne in južne Evrope, mladimi talenti Evrope ter Slonovim tekmovalnim programom za najmlajše.