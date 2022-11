Do zadnje strani: Kje je megafon?

V rodni Srbiji je morala Ivana Djilas ves čas razlagati, kateri veji Djilasov pripada – tisti Milovana Djilasa, Titovega zaveznika, ali oni v politično-zgodovinskem smislu bolj anonimni. V Sloveniji ima kot čefurka, migrantka, debela, mama temnopoltega fantka in dečka z razvojnimi težavami, ateistka, feministka, socialistka in prekarna delavka, ki opravlja »moški« poklic, nebroj problemov, a redki so Slovenci, ki zanjo še niso slišali. Ne zgolj zaradi njenega nagrajenega režiserskega dela ali uspešnega pisateljskega prvenca Hiša (2016), v katerem je opisala doživljaje družine, ki poskuša zaradi finančnih težav prodati svojo nepremičnino. Ampak tudi zaradi njenih kolumn v Mladini, ki jih zdaj – dopolnjene z nekaj drugimi esejističnimi refleksijami – objavlja v zbirki A si lahko vsaj enkrat tiho.