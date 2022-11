Letošnja kampanja s sloganom Lahko jih pomagate razkriti. #GameOver, v kateri sodelujejo tudi slovenski policisti, je usmerjena v intenzivno iskanje članov organiziranih kriminalnih združb. Slovenska policija je v kampanjo vključila tri iskane osebe. Ubežnik, iskan zaradi prestajanja kazni zaradi kaznivih dejanj zlorabe prostitucije in neupravičenega prometa s prepovedanimi drogami, je že na prestajanju kazni, so navedli.

Kampanja, ki sta jo konec letošnjega septembra zagnala Europol in Evropska mreža skupin za aktivno iskanje pobeglih oseb (ENFAST), dosega pomembne uspehe z objavo iskanih oseb na spletni strani www.eumostwanted.eu, in sicer tako zaradi neposrednih prijetij kot tudi zaradi koristnih namigov, ki pripeljejo do dejanskih aretacij. Pri vsaki taki kampanji se več ubežnikov tudi samih preda, ker je pritisk nanje prevelik.

Kakršne koli podatke o iskanih osebah je mogoče slovenski policiji posredovati na anonimni telefon policije 080 1200, lahko pa tudi na elektronski naslov skupine za ciljno iskanje oseb fast@policija.si. Nekatere od oseb, ki jih trenutno išče slovenska policija, si je mogoče ogledati na spletni strani Iskane osebe.