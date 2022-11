»Ko govorimo o širjenju schengna in pri tem kritiziramo načrt Evropske komisije, je treba poudariti, da se to ne nanaša na Hrvaško. Posebej bomo glasovali za Hrvaško ter posebej za Bolgarijo in Romunijo,« je po srečanju s Plenkovićem izjavil Nehammer.

»Podprli bomo Hrvaško v schengnu, a bomo v tem pogledu zelo kritični do Romunije in Bolgarije,« je še dodal.

Hrvaški je čestital ob vstopu v območje evra in opozoril na enega od največjih izzivov, s katerim se srečuje Avstrija, to so nezakonite migracije. Po njegovih besedah nezakoniti migranti ustvarjajo »ogromen pritisk«, čeprav je Avstrija država, ki nima zunanje meje EU.

»Trenutno razpravljamo o širitvi schengna, hkrati pa vidimo, da ima posebej Avstrija probleme z nezadostno zaščito zunanjih meja. Obenem imamo manjšo zaščito meja znotraj EU in po našem mnenju ne more iti tako naprej. Treba bo sprejeti nekatere ukrepe,« je poudaril kancler.

Plenković je dejal, da bo Hrvaška cenila podporo Avstrije pri vstopu v schengensko območje, ter poudaril, da se zaveda zaskrbljenosti Avstrije zaradi nezakonitih migrantov.

»To, kar je dobro in kar sva skupaj potrdila, je, da ti ljudje, ki so prišli v Avstrijo, ne prihajajo prek Hrvaške, ampak z ozemelj drugih držav,« je izpostavil hrvaški premier. Hkrati je izrazil zadovoljstvo nad današnjim srečanjem ter nad »podporo kanclerja, da Hrvaška pristopi k schengnu in, ko se to zgodi, krepi politiko varovanja meja«.

Nehammer je že v torek zagotovil, da njegova država ne bo vložila veta na vstop Hrvaške v schengensko območje, saj ta zgledno izpolnjuje zahteve glede varovanja meje. Po poročanju avstrijskega časnika Kleine Zeitung to pomeni, da je grožnja Dunaja z vetom namenjena Bolgariji in Romuniji.

Ugibanja o tem, ali bo Avstrija glasovala proti vstopu Hrvaške v schengen, so se začela minuli petek, ko je avstrijski notranji minister Gerhard Karner izrazil dvom o smislu širitve scehngenskega območja in v ponedeljek ponovil svoje stališče. Kot razlog je navedel razmere na meji, ki da kažejo, da schengen načeloma ne deluje. Kot je pojasnil za avstrijske medije, so v Avstriji letos zabeležili 100.000 nezakonitih migrantov, od katerih jih 75.000 niso registrirali niti v eni državi EU.

Glasovanje o vstopu Bolgarije, Hrvaške in Romunije v schengensko območje bo predvidoma potekalo 8. decembra ob zasedanju notranjih ministrov EU. Če bo Svet EU podprl vstop, se bo trojica držav schengnu pridružila 1. januarja 2023.