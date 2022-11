Potem ko je Savdska Arabija v torek pripravila presenečenje z zmago proti Argentini, je danes vajo ponovila Japonska proti Nemčiji. Slednja, najboljša reprezentanca evropskih kvalifikacij, je v prvem polčasu povsem prevladovala in vse je kazalo, da bo uspešno začela svoje 17. SP.

Toda slabe nemške minute sredi drugega polčasa in posrečene menjave japonskega selektorja Hajimeja Moriyasuja so poskrbele za preobrat in novo veliko zgodbo katarskega SP. Nenazadnje Nemčija sodi vsaj v širši krog favoritov, Japonska, ki igra na sedmem zaporednem SP, pač ne.

Nemci so v prvem polčasu prevladovali, Joshua Kimmich ter dvakrat Ilkay Gündogan sta bila neuspešna s streli, v 31. minuti pa je vratar Japonske Shuichi Gonda nepravilno ustavil Davida Rauma za enajstmetrovko, ki jo je v 33. uspešno izvedel Gündogan.

V četrti minuti sodniškega dodatka so se Nemci za kratek čas veselili drugega zadetka, ki ga je dosegel Kai Havertz, a so ga sodniki razveljavili zaradi prepovedanega položaja. Na drugi strani je Daizen Maeda sprožil sploh prvi nevarnejši strel Japoncev v šesti minuti dodatka.

Na začetku drugega polčasa je Serge Gnabry oplazil vratnico, nevaren je bil tudi Jamal Musiala, v 60. minuti je še Gündogan zadel vratnico, so se pa začeli prebujati tudi Japonci, toda v svojih napadih so bili še vedno nevarnejši Nemci, med drugim dvakrat spet Gnabry.

V 73. minuti je Manuel Neuer preprečil izenačenje po strelu Junye Ita, toda v 75. minuti je Ritsu Doan le poskrbel za 1:1 po odbiti žogi Neuerja.

Osem minut pozneje je Takuma Asano poskrbel za popoln preobrat, ko je ob neodločnem Niklasu Süleju žogo iz bližine poslal pod prečko. V 95. minuti je na drugi strani Leon Goretzka za malo zgrešil cilj, tako da je ostalo pri veliki zmagi »samurajev«.

Nemčija bo v 2. krogu čez štiri dni igrala proti Španiji, Japonska pa proti Kostariki. Danes ob 20. uri pa bo v skupini F še Belgija v Al Rajanu igrala proti Kanadi.