Gradnja kanala C0 za ščitom policije

Po torkovi napovedi ljubljanskega župana Zorana Jankovića, da bo občina nadaljevala gradnjo kanalizacijskega kanala C0, so geodeta in gradbince na Ježici ponovno pričakali občani, ki nasprotujejo posegom v njihova zemljišča. Občina se je na takšen scenarij pripravila, saj je pripeljala ne samo varnostno službo, temveč tudi policiste in redarje.