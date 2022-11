»Sovražnik izvaja raketne napade na kritično infrastrukturo v mestu Kijev. Ostanite v zakloniščih, dokler se zračni alarm ne konča,« je prek družbenih omrežjih sprva sporočila mestna uprava, kijevski župan Vitalij Kličko pa je potrdil, da je bila v napadih znova poškodovana energetska infrastruktura v mestu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Še nekaj eksplozij v različnih predelih prestolnice,« je na Telegramu zapisal Kličko in dodal, da so reševalne službe že na prizoriščih eksplozij. Kasneje so iz ukrajinske prestolnice sporočili, da so napadi terjali tri žrtve, šest ljudi pa je bilo ranjenih. Prav tako naj bi prišlo do prekinitev v oskrbi z vodo.

O eksplozijah, med katerimi so bile nekatere posledica ukrajinske zračne obrambe, so poročali tudi z območij Odese, Mikolajiva, Poltave in Dnipropetrovska. Podatkov o morebitnih žrtvah za zdaj ni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zaradi napadov naj bi na severu in v središču Kijeva prišlo do izpadov električne energije. O izpadu so poročali tudi iz Lvova na zahodu države. »Celotno mesto je brez elektrike. Čakamo na dodatne informacije energetskih strokovnjakov,« je prek družbenih omrežjih sporočil župan Andrij Sadovij in prebivalce mesta opozoril, da lahko pride tudi do prekinitev v oskrbi z vodo.

O izpadih elektrike so poročali tudi iz Moldavije. »Zaradi ruskega bombardiranja ukrajinskega energetskega sistema imamo v zadnji uri obsežne izpade električne energije po vsej državi. Podjetje Moldelectrica si prizadeva ponovno vzpostaviti oskrbo z električno energijo,« je na Facebooku zapisal podpredsednik moldavske vlade Andrei Spinu.

Moldavija se sooča z gospodarsko in humanitarno krizo, saj se ji je od ruske invazije na Ukrajino dobava ruske energije prepolovila. Dodaten izziv državi predstavlja veliko število ukrajinskih beguncev. V Parizu je zato v ponedeljek potekala donatorska konferenca za Moldavijo.

Ukrajina je pred invazijo pokrivala 30 odstotkov potreb Moldavije po elektriki, preostalih 70 odstotkov pa so pridobivali iz termoelektrarne v Pridnestrju, majhni separatistični regiji, ki je kasneje prekinila dobavo elektrike v preostale dele države. Moldaviji je na pomoč hitro priskočila Romunija, ki ji trenutno dobavlja med 80 in 90 odstotkov potrebne elektrike.