Referendumska kampanja za javno RTV se bliža koncu, v Inštitutu 8.marec pa opozarjajo na vse več nepravilnosti, do katerih prihaja v kampanji. Stran proti namreč širi dezinformacije in zavaja, da se bo na referendumu odločalo o RTV prispevku, čeprav se novi zakon tega sploh ne dotika. Poleg tega potvarjajo izjave in fotografije podpore s tem, ko nanje lepijo slogan PROTI. Kristina Krajnc, članica Inštituta 8. marec je med drugim napovedala, da bodo lažne objave obravnavali po pravni poti: »Vse objave, ki našo podobo izrabljajo za agitacijo proti zakonu zbiramo, poslali jih bomo tudi naši odvetnici. Podpiramo, da so boj proti tovrstnim objavam napovedale tudi koalicijske stranke.«

Po spletu pa se pojavlja vedno več laži in zavajanj. Objavljajo se naše lažne fotografije, ki ljudem sporočajo naj glasujejo proti. Prosimo vas, da jih prijavite. Tovrstna podtikanja pa več povedo o nasprotni strani kot o nas samih. (3/4) pic.twitter.com/btX8RxYMgm — Inštitut 8. marec (@8Marec) November 22, 2022

V inštitutu opozarjajo, da do nepravilnosti prihaja tudi na televizijskih soočenjih na RTV. »Stran proti zakonu je imela na včerajšnjem televizijskem soočenju na RTV ponovno približno štiri minute več za predstavitev svojih stališč. Zgovarjanje, da je do neenake razporeditve časa prišlo, ker gospod Troha ni govoril o RTV zakonu, se nam ne zdi zadostno. Je zgolj odraz slabega vodenja soočenja,« je opozorila Tija Jakič, članica Inštituta 8. marec.

Nizka udeležba na predčasnem glasovanju

Prvi podatki okrajnih volilnih komisij kažejo na slabo volilno udeležbo, saj je na prvi dan predčasnega glasovanja na treh zakonodajnih referendumih (o noveli zakona o vladi, noveli zakona o dolgotrajni oskrbi in noveli zakona o RTVS) glasovalo nekaj manj kot 0,9 odstotka vseh volilnih upravičencev. »Veliko ljudi sploh ne ve, da v nedeljo poteka referendum. Sprašujejo nas, kako naj glasujejo, saj ne vedo, o čem bodo odločali. Zato pozivamo, da tisti, ki vedo, da poteka referendum o javni RTV vse svoje prijatelje, znance in družinske člane opozorijo, naj se referenduma udeležijo,« je dejala Mojca Lukan, članica Inštituta 8. marec.