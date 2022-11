Na strehi nakupovalnega centra v Ljubljani odprli drsališče

Na strehi nakupovalnega centra ALEJA so danes odprli drsališče, ki je veliko kar 1000 m2 in ima kar 140 m dolge ledene steze. Obratovalo pa bo vse do konca tega leta. Najmlajši in tudi odrasli se drsanja lahko udeležijo od ponedeljka do petka od 10. do 21. ure in ob nedeljah in praznikih od 11. do 21. ure.