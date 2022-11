Schinas je v svojem nagovoru poslancem dejal, da se je število migracij preko poti v osrednjem Sredozemlju letos v primerjavi z lanskim letom povečalo za več kot 50 odstotkov, izpostavil pa je tudi migracijsko pot v Evropo prek Zahodnega Balkana.

Češki minister za evropske zadeve Mikulaš Bek je dodal, da »povečano število prihodov ljudi v Evropo po različnih poteh vpliva na naše sprejemne in azilne sisteme, ki so že zdaj maksimalno obremenjeni, tudi zaradi povečanega števila prihodov iz Ukrajine«.

Spomnil je, da je češko predsedstvo sklicalo izredno sejo ministrov za notranje zadeve držav članic EU na to temo, ki bo potekala v petek.

»Izredni sestanki so učinkoviti, toda ne moremo še naprej prehajati od krize do krize in reševati eno ladjo za drugo. Prišel je čas za oblikovanje vzdržnega in celostnega evropskega okvira za azil in migracije,« je poudaril Schinas.

Pojasnil je, da je Evropska komisija že predstavila akcijski načrt za upravljanje migracij, ki vključuje 20 ukrepov, namenjenih krepitvi sodelovanja s partnerskimi državami, usklajevanju med članicami EU pri reševanju migrantov na morju in boljšemu izvajanju mehanizma za premeščanje.

»V zadnjih letih smo se ob številnih krizah naučili, da soliranje ni prava možnost. Potrebujemo skupne evropske dogovore,« je dejal Schinas. Dodal je, da je pomoč ponesrečenim na morju zakonska obveznost vseh držav članic EU v skladu z mednarodno in evropsko zakonodajo.

Ob tem je izpostavil, da je Evropa bolje pripravljena na upravljanje migracij, kot je bila ob begunski krizi pred leti, saj imajo države članice po njegovih besedah že sedaj na voljo številne mehanizme, ki pa jih morajo začeti uporabljati, ter znova poudaril potrebo po zagotavljanju stalnih in dolgoročnih rešitev.