»Izguba keltskega zaklada je katastrofa, saj so zlatniki kot pričevalci naše zgodovine nenadomestljivi,« je v odzivu na krajo dejal bavarski minister za znanost in umetnost Markus Blume. Dodal je, da je nastala velika škoda.

»Kdorkoli je storil to dejanje, se je znesel nad našo zgodovino in pri tem pokazal nepredstavljivo zločinsko energijo,« je še povedal minister in pozval, da je treba storiti vse, da se razjasni ozadje in ujamejo storilce kaznivega dejanja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so zaposleni v muzeju v Manchingu našli razbito vitrino in ugotovili, da so tatovi ukradli celotno zbirko. Preiskovalci zaenkrat niso navedli nobenih drugih podrobnosti o okoliščinah ropa, je pa župan mesta Herbert Nerb omenil motnje v telefonskih in internetnih povezavah.

»Odrezali so celoten Manching,« je za časnik Sueddeutsche Zeitung povedal župan Nerb. »Muzej je dejansko zelo varovana lokacija. Toda vse povezave s policijo so bile prekinjene. Na delu so bili profesionalci,« je dodal.

Po navedbah nemške policije bodo tatovi keltskih zlatnikov iz Manchinga te najverjetneje težko prodali. »Bojimo se, da bodo keltske kovance stalili in jih prodali za ceno vrednosti zlata,« je davi po navedbah dpa povedal neimenovani predstavnik bavarskih kriminalistov. Prodaja takšnih kulturnih dobrin je »zelo posebna«, je dodal.

Najdišče zlatnikov na Bavarskem velja za največje najdišče keltskih zlatnikov, ki so ga našli v zadnjem stoletju. Keltske kovance je pred 23 leti odkrila skupina arheologov. V muzejski vitrini je bilo razstavljenih 483 zlatnikov, ki so skupaj tehtali približno štiri kilograme in so datirani približno sto let pred našim štetjem.

Na tem območju je nekoč bila pomembna keltska naselbina z imenom Oppidum Manching. Tukaj še v današnjih dneh potekajo redna arheološka izkopavanja. Območje keltske naselbine velja za eno od najpomembnejših arheoloških najdišč severno od Alp.

Arheološko pomemben kraj na severu Zgornje Bavarske sicer pogosto privablja nepridiprave. Maja letos so tako neznanci nezakonito na mestu izkopavanja izkopali približno 140 lukenj. V tem času je neko podjetje po nalogu bavarske dežele preiskovalo zemljišče zaradi gradnje avtoceste.

Strokovnjaki domnevajo, da so takrat nepridipravi med vikendom na arheološkem območju s sondami iskali najdbe iz keltskega obdobja. Ali jim je to uspelo in ali so jih kaj tudi ukradli, še danes ni znano. Preiskava dogodka sicer še vedno poteka.

Kraja v muzeju v Manchingu tudi ni edina v Nemčiji. V nemškem Dresdnu so novembra 2019 iz zelene zakladnice ukradli 21 kosov nakita z diamanti in briljanti v skupni vrednosti več kot 113 milijonov evrov. Vse do danes tega plena še niso našli. Proti več obtoženim, članov berlinske kriminalne združbe, sicer v Dresdnu trenutno poteka sodni proces.

Iz berlinskega muzeja Bode so leta 2017 ukradli 100-kilogramski zlatnik. Vrednost zlata je takrat znašala 3,75 milijona evrov, kovanca pa vse do danes še niso našli. Zaradi kraje so obsodili več mladih moških, prav tako članov neke berlinske kriminalne združbe.