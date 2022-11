Nedeljsko kosilo recept primorska trilončnica

Jota, kraška in furlanska narodna samostojna jed na žlico, nam največkrat zadiši jeseni in pozimi, čeprav je ponekod, zlasti v planinskih kočah, na jedilniku vse leto. Pri nas se je dodobra udomačila na Goriškem in povsod po Primorskem oziroma v zahodni Sloveniji, priljubljena pa je vsaj do Ljubljane in naprej. Ime jota izhaja iz furlanske besede jote, ki izvira iz galske besede za juho – iutta.

Jota torej v osnovi pomeni juha, ampak v našem primeru ne katera koli. Osnovne sestavine kraške jote so fižol, krompir, kislo zelje, sušeno meso, česen, lovorjev list, sol in poper. Nekateri (tako je tudi v tokratnem receptu) dodajo še čebulo. V furlanski različici namesto kislega zelja najdemo kislo repo in namesto suhega mesa klobaso kožarico iz svinjskega mesa in kože. Kislo repo najdemo tudi v vipavski joti, poznamo pa še istrsko različico s kislim zeljem, v kateri ni krompirja. Poleg tega jo nekateri pripravljajo na masti, drugi pa na oljčnem olju. Omenjene so samo glavne različice, v resnici je teh precej, saj so prebivalci recepte skozi zgodovino prilagajali sebi, svojim gospodarskim možnostim in okoljskim danostim.

Po prvi svetovni vojni in še veliko pozneje so denimo zaradi pomanjkanja mesa pogosto kuhali brezmesno joto, ki pa so jo ponavadi zabelili s slanino in česnom ali vsaj okrepili s prežganjem. Marsikje takšno joto pripravljajo še dandanes in ji mesnine, denimo kranjsko klobaso, dodajo pozneje.

Jota, ki po načinu kuhanja sploh ni enolončnica, saj jo kuhamo v treh loncih, je gosta jed, predvsem zaradi obilice dodobra skuhanega krompirja in fižola, ponekod ji radi dodajo še prežganje. Najpogosteje jo postrežejo s kruhom, ponekod celo tako, da kruh najprej nadrobijo v krožnik, ga zalijejo z joto ter prelijejo s surovim oljčnim oljem.

Za joto je sicer značilno, da jo postrežejo utrujenim delavcem ob trgatvah. Zlasti se prileže tistim, ki so bili ob delu precej žejni. Jedi iz kislega zelja so namreč blagodejne tudi zaradi regenerativnega učinka na od vsega hudega oslabljeno telo, zlasti po prekrokani noči, saj je v kislem zelju, če ga le ne kuhamo predolgo, med drugim precej vitaminov in mineralov. Morda vam bo teknila pripravljena po tokratnem receptu, ki ga lahko seveda prikrojite po svoje, kot je za joto še posebno značilno. Na Krasu je namreč znano, da ima vsaka družina svoj recept za joto, čeprav na koncu dosežejo podoben, a še zdaleč ne enak okus. In še kako lahko postane napeto, ko se v kuhinji srečata snaha in tašča. Dve družini, dve različni filozofiji priprave jote. Hitro nastane spor! Vsi trije tokratni recepti so bolj primorske narave in po njih bodo nastale odlične jedi. Ste za? Mi smo trikrat ZA!

Jota s kranjsko klobaso Sestavine za 8 porcij 800 g kisle repe ali zelja,

500 g rjavega fižola,

500 g krompirja,

1 velika čebula,

2 para kranjskih klobas,

4 stroki česna,

1 lovorov list,

1 žlica paradižnikove mezge,

oljčno olje ali mast,

sol, sveže zmlet poper Priprava 1 Fižol čez noč namočimo v hladni vodi v velikem loncu. To vodo odlijemo, prilijemo novo, pristavimo in skuhamo, a ne razkuhamo – naj bo še malo na zob! 2 V drugo posodo damo repo (ali zelje), narezane klobase, lovorov list in malo popra. Prelijemo z malo hladne vode in pristavimo. Ko zavre, kuhamo slabo uro. Krompir olupimo in narežemo ter skuhamo na tri četrt. 3 Čebulo in česen olupimo in drobno nasekljamo. V lonec s fižolom dodamo kuhano kislo repo s klobasami (če se nam po hladilniku valja pršutova kost, v lonec z njo) in odcejen krompir (nekaj vode prihranimo). Dodamo paradižnikovo mezgo in dobro premešamo. 4 Po potrebi (odvisno od slanosti mesa) posolimo in počasi kuhamo še deset minut. Medtem čebulo stresemo v ponev na malo olja. Pristavimo in popražimo, da porumeni, ter dodamo česen. Ko zadiši, prilijemo malo vode od kuhanja krompirja, nato brž odstavimo in vsaj pet minut pred koncem kuhanja primešamo joti. Ko jed odstavimo, naj vsaj deset minut stoji, nato jo postrežemo. Čas priprave in kuhanja: 1 noč in 70 minut

Testenine s pršutom in oljkami Potrebujemo 400 g izbranih testenin,

200 g češnjevega paradižnika,

120 g razkoščičenih oljk,

3 stroke česna,

70 g sušenega pršuta,

1 dl paradižnikove omake,

6 žlic ​oljčnega olja,

70 g dimljenega sira,

2 vejici bazilike,

morsko sol, sveže zmlet poper. Priprava V večji ponvi na polovici olja opražimo prerezane paradižnike in narezane oljke. Česen olupimo in drobno sesekljamo ter stresemo k paradižnikom v ponev. Med občasnim mešanjem pražimo dve minuti. Prilijemo nekaj žlic vode in paradižnikovo omako. Začinimo s soljo in počasi kuhamo, da se omaka zgosti. Testenine skuhamo na zob, jih odcedimo in zmešamo z omako. Jed razdelimo na segrete krožnike, dodamo na trakce narezan pršut in liste bazilike ter kakšno celo oljko. Pokapljamo s preostalim oljčnim oljem ter posujemo z ostružki ali kockicami sira.