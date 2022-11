V raketnem napadu je bila uničena dvonadstropna stavba porodniškega oddelka lokalne bolnišnice v Vilniansku, v katerem so bili takrat porodnica z novorojenčkom in zdravnik, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Zaradi napada je umrl otrok, rojen leta 2022, ženska in zdravnik sta bila rešena iz ruševin«, so povedali reševalci in dodali, da po prvih informacijah pod ruševinami ni ujet nihče drug.

Ukrajinski predsednik je v odzivu na napad Rusijo obtožil umora in izvajanja terorja. »Sovražnik se je ponovno odločil, da bo s terorjem in umorom poskušal doseči to, česar ni mogel doseči v devetih mesecih in ne bo mogel doseči,« je zapisal na družbenih omrežjih.

»Namesto tega bo odgovarjal za vse zlo, ki ga je prizadel naši državi,« je dodal Zelenski.