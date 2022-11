Na referendumih bodo volivke in volivci odločali o zakonih o vladi, o dolgotrajni oskrbi in o Radioteleviziji Slovenija. Kot so v ponedeljek pojasnili na Državni volilni komisiji, se vsak volivec sam odloči, ali bo glasoval za vse tri referendume ali samo za enega oz. dva. V skladu s tem se bo podpisal v volilni imenik, bodisi trikrat, dvakrat ali enkrat in za vsak podpis prejel glasovnico.

Volivci, ki bi želeli na referendumih glasovati zunaj kraja stalnega prebivališča, bodo v nedeljo to lahko storili na posebnih voliščih brez krajevne pristojnosti oziroma tako imenovanih voliščih omnia. Svojo namero pa morajo danes do polnoči sporočiti okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik.

Volivci, ki se zaradi bolezni ali izolacije ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, pa lahko še danes sporočijo okrajni volilni komisiji, da želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu. Obvestilu je treba priložiti zdravniško potrdilo.

Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Slovenije in bodo na dan glasovanja v Sloveniji ter želijo glasovati na volišču v Sloveniji, pa morajo to najpozneje danes sporočiti Državni volilni komi