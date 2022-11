V strelskem napadu v trgovini v Virginiji več mrtvih

Napadalec je v torek pozno zvečer v trgovini Walmart v ameriški zvezni državi Virginiji ustrelil in ubil več ljudi, so na twitterju sporočili predstavniki mesta Chesapeake. Kot so zapisali, je policija potrdila več smrtnih žrtev, ubit pa je bil tudi napadalec..