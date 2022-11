Plačilo za stare in nove podnebne grehe

Ko so britanskega znanstvenika Arthurja Eddingtona kmalu po objavi Einsteinove splošne teorije relativnosti pred dobrimi sto leti pobarali, da je verjetno eden treh ljudi na svetu, ki jo res razume, je ostal tiho. Ko so mu zato rekli, naj ne bo skromen, je odvrnil: »Sploh ne. Poskušam se domisliti, kdo bi bil tretji.« Pa vendar se je ta umotvor o prostoru-času in njegovem ukrivljenju, ki še danes veliki večini ljudi ni jasen, s poskusi in opazovanji sčasoma sijajno izkazal (razen pri zelo majhnih delcih). Podobno pot je prehodila večina uveljavljenih znanstvenih teorij, tudi tista manj eksaktna, da se naš planet segreva zaradi človeške dejavnosti, prvenstveno zaradi izpustov v ozračje pri kurjenju fosilnih goriv. Zanikovalci so počasi postali vse bolj odrinjeni na rob, teorija sama pa se je spremenila v prakso, najprej zato, ker je široka znanstvena skupnost zanjo ponudila vse več dokazov, drugič pa zato, ker v njej vsi živimo. Povprečna temperatura planeta, ki jo določijo s tisoči merjenj po vsem svetu, se bo po modelih ob sedanji stopnji izpustov do konca stoletja dvignila za 2,7 stopinje Celzija glede na predindustrijsko dobo sredine 19. stoletja. Kot bi, karikirano, a sorazmerno, človeku povprečno temperaturo dvignili na kakšnih 43 stopinj Celzija.