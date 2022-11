Vse je kazalo na lahko in rutinsko delo Argentine. Ko je že v deseti minuti povedla z golom Messija iz enajstmetrovke, so začele padati stave, s kakšno razliko bodo zmagali južnoameriški prvaki, a jim je VAR do odmora razveljavil tri gole zaradi nedovoljenega položaja, ko je šlo za milimetre. V začetku drugega polčasa je Savdska Arabija iz sploh prvih dveh strelov na gol v petih minutah zrežirala preobrat za eno največjih senzacij v zgodovini SP. Argentinci, pri katerih je bil Messi neviden in malodušno vdan v usodo, niso našli rešitve, kako prebiti obrambni blok tekmeca. »Težko je sprejeti takšen poraz. To je žalosten dan, vendar moramo dvigniti glave in zmagati na naslednjih dveh tekmah,« je povedal argentinski selektor Lionel Scaloni, ki ni vlekel pravih potez, saj je stavil na izkušnje, primanjkovalo pa mu je hitrosti. Argentina je igrala v peš ritmu, saj je imela v ekipi kar štiri veterane, ki so bili bili stari 34 let in več (Messi, Otamendi, Di Maria in Gomez). Tako je končala niz neporaženosti, ki je trajal 36 tekem (25 zmag, 11 remijev). Razočarani navijači so našli uteho v zgodovini. Leta 1990 so Argentinci kot branilci naslova svetovnega prvaka izgubili uvodno tekmo mundiala s Kamerunom z 0:1, nato pa prišli vse do finala.

Vsi reprezentanti Savdske Arabije igrajo v domovini, saj imajo milijonske pogodbe in so bogataši. Junaka sta ob izjemnem vratarju Mohamedu Al Ovajsu postala strelca golov, 29-letni Saleh Al Šehri (enajsti gol na 21. tekmi za reprezentanco, za katero igra šele od leta 2020) in 31-letni dribler Salem Al Davsari, ki je leta 2018 pol ure odigral v španski ligi za Villarreal, kjer je preživel pol leta kot posojeni igralec. 54-letni Francoz na klopi Savdske Arabije Hevre Renard je Argentincem nastavil past. Medtem ko so bili Messi in druščina po prejetih golih v šoku in nebogljeni, so fanatični Savdijci leteli po igrišču. Borili so se za vsak meter igrišča, se metali pod noge, s paradami je blestel vratar in prišli so do velike zmage. »Bili smo samozavestni, zato smo izpolnili načrt. Želimo v osmino finala,« je povedal strelec prvega gola Saleh Al Šehri,​v njegovi domovini pa je tamkajšnji vladar, kralj Salman, za redo razglasil državni praznik in dela prost dan.

V sredo bosta v skupini E tekmi prvega kroga Nemčija – Japonska (ob 14. uri) in Španija – Kostarika (ob 17. uri), v skupini F pa Maroko – Hrvaška (ob 11. uri) in Belgija – Kanada (ob 20. uri). x

Iskrice iz Katarja Nemčija brez sponzorja Nemška veriga supermarketov REWE je s takojšnjim učinkom prekinila sodelovanje z Nemško nogometno zvezo (DFB) zaradi »škandaloznega odnosa« Mednarodne nogometne zveze (Fifa) v vse hujšem sporu glede raznolikosti. Kapetani sedmih evropskih držav, tudi Nemčije, so načrtovali, da bodo med SP nosili mavrični kapetanski trak One Love kot del kampanje za spodbujanje vključevanja in proti diskriminaciji. Tega zdaj ne bodo storili, saj je Fifa zagrozila s sankcijami na igrišču. Selektor Savdske Arabije je imel čistilni servis Selektor Savdske Arabije Herve Renard (na fotografiji) je po koncu povprečne igralske kariere ustanovil podjetje za čiščenje. Dopoldne je čistil preproge in praznil smetnjake, popoldne pa je bil trener. Uveljavil se je predvsem v Afriki, kjer je z Zambijo in Slonokoščeno obalo postal afriški prvak, Maroko je popeljal na svetovno prvenstvo v Rusiji 2018 in v torek s Savdsko Arabijo poskrbel za eno največjih senzacij v zgodovini SP. Lewandowski zapravil enajstmetrovko Če je Lionel Messi v torek zadel enajstmetrovko, a z Argentino doživel poraz, jo je še eden veliki zvezdnik SP Robert Lewandowski zgrešil, a s Poljsko proti Mehiki vseeno osvojil vsaj točko. Lewandowski je najstrožjo kazen izvajal v 58. minuti tekme skupine C, z izjemno obrambo pa se je izkazal mehiški vratar Guillermo Ochoa. Ronaldo se je razšel z Unitedom Ko smo že pri zvezdnikih, omenimo še enega, Cristiana Ronalda, ki ga prva tekma s Portugalsko čaka jutri (proti Gani), torek pa se je končala njegova klubska saga z Manchestrom Unitedom. Po ostrih besedah, ki jih je na račun kluba izrekel v nedavnem intervjuju, niti ni presenetljivo, da je prišlo do sporazumne prekinitve pogodbe. Sedemintridesetletni prejemnik petih zlatih žog je bil član Manchestra Uniteda od leta 2003 do 2009 ter ponovno od 27. avgusta 2021, v naslednjih dneh in tednih pa zagotovo ne bo manjkalo ugibanj, kje bo nadaljeval kariero. Giroud ujel Henryja Na zadnji torkovi tekmi si eni glavnih favoritov in branilci naslova Francozi proti Avstraliji niso privoščili spodrsljaja. Čeprav so Avstralci v deveti minuti celo povedli, so Francozi izid obrnili in zmagali z gladkih 4:1. Dva gola, svoja 50. in 51. v reprezentančnem dresu, je dosegel napadalec Milana Olivier Giroud, ki se je s tem na večni lestvici na vrhu izenačil s Thierryjem Henryjem. Grenak priokus pa je pustila le poškodba Lucasa Hernandeza, ki ga je že v 13. minuti zamenjal njegov brat Theo.

Argentina – S. Arabija 1:2 (1:0) Skupina C, 1. krog. Strelci: 1:0 Messi (10/11-m), 1:1 Al Šehri (48), 1:2 Al Davsari (53). Stadion Lusail Iconic, gledalcev 88.012, sodnik: Vinčić (Slovenija), rumeni kartoni: Al Malki, Al Bulajhi, Al Davsari, Abdulhamid, Al Abid, Al Ovajs. Argentina: D. Martinez, Tagliafico (od 71. Acuna), Romero (od 59. Li. Martinez), Otamendi, Molina, Paredes (od 59. Fernandez), De Paul, Messi, Di Maria, Gomez (od 59. Alvarez), La. Martinez, selektor: Scaloni. Savdska Arabija: Al Ovajs, Al Bulajhi, Abdulhamid, Al Šahrani (od 99. Al Burajk), Al Tumbukti, Al Malki, Al Davsari, Al Šehri (od 78. Al Ganam), Kano, Al Faradž, (od 46. Al Abed, od 89. Al Amri), Al Burajkan (od 89. Asiri), selektor: Renard. Igralec tekme: Salem Al Davsari (Savdska Arabija). Streli v okvir gola: 6:2, streli mimo gola: 6:0, blokirani streli: 2:1, prosti streli: 21:17, koti: 9:2, nedovoljeni položaji: 10:1, obrambe vratarjev: 0:5, prekrški: 7:21, število vseh podaj: 593:267, število natančnih podaj: 525:194, število vseh napadov: 82:53, število nevarnih napadov: 42:27, posest žoge (v odstotkih): 69:31.

Mehika – Poljska 0:0 Skupina C, 1. krog. Stadion 974, gledalcev 39.369, sodnik: Beath (Avstralija), rumeni kartoni: Sanchez, Moreno; Frankowski. Mehika: Ochoa, Sanchez, Moreno, Montes, Gallardo, Alvarez, Herrera (od 71. Rodriguez), Chavez, Lozano, Martin (od 71. Jimenez), Vega (od 84. Antuna), selektor: Martino. Poljska: Szczesny, Bereszynski, Glik, Kiwior, Cash, Kaminski, Krychowiak, S. Szymanski (od 72. Frankowski), Zielinski (od 88. Milik), Zalewski (od 46. Bielik), Lewandowski, selektor: Michniewicz Igralec tekme: Guillermo Ochoa (Mehika). Streli v okvir gola: 4:2, streli mimo gola: 7:4, blokirani streli: 3:3, prosti streli: 16:16, koti: 6:5, nedovoljeni položaji: 3:0, obrambe vratarjev: 2:4, prekrški: 14:16, število vseh podaj: 500:330, število natančnih podaj: 426:244, število vseh napadov: 122:106, število nevarnih napadov: 66:29, posest žoge (v odstotkih): 60:40.

Danska – Tunizija 0:0 Skupina D, 1 krog. Stadion Education City, gledalcev 42.925, sodnik: Ramos Palazuelos (Mehika), rumeni kartoni: Kristensen, Jensen; Khenissi. Danska: Schmeichel, Andersen, Kjaer (od 65. Jensen), Christensen, Kristensen, Hojbjerg, Delaney (od 45. Damsgaard), Maehle, Eriksen, Skov Olsen (od 65. Lindström), Dolberg (od 65. Cornelius), selektor: Hjulmand. Tunizija: Dahmen, Talbi, Bronn, Meriah, Dräger (od 88. Kechrida), Laidouni (od 88. Sassi), Skhiri, Abdi, Ben Slimane (od 67. Sliti), Jebali (od 80. Khenissi), Msakni (od 80. Mejbri), selektor: Kadri. Igralec tekme: Aymen Dagmen (Tunizija). Streli v okvir gola: 6:1, streli mimo gola: 4:5, blokirani streli: 2:6, prosti streli: 10:10, koti: 11:9, nedovoljeni položaji: 1:1, obrambe vratarjev: 1:6, prekrški: 9:10, število vseh podaj: 602:406, število natančnih podaj: 531:325, število vseh napadov: 127:79, š​tevilo nevarnih napadov: 65:22, posest žoge (v odstotkih): 61:39.