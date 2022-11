Po navedbah proruskih oblasti na Krimu je bil polotok danes tarča napada z brezpilotnim letalnikom, medtem ko je rusko obrambno ministrstvo poročalo tudi o novem obstreljevanju nuklearke v Zaporožiju.

V vasi Šebekino, približno sedem kilometrov od ukrajinske meje na jugu regije Belgorod, je bila po besedah Gladkova v ukrajinskem obstreljevanju ubita ženska, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Ko jo je eksplozija vrgla nazaj, je utrpela poškodbo glave,« je sporočil prek Telegrama in dodal, da je ženska umrla med oživljanjem v reševalnem vozilu.

Kasneje je Gladkov sporočil še, da je bil v vasi Staroselje na zahodu regije, ubit tudi zakonski par. Po njegovih besedah naj bi zakonca umrla zaradi eksplozije »neidentificirane vrste streliva«. Regija Belgorod, vključno z istoimenskim mestom, je bila sicer v zadnjih mesecih večkrat tarča ukrajinskega obstreljevanja.

Medtem so proruske oblasti na Krimu sporočile, da je bil polotok danes tarča napada z brezpilotnim letalnikom in da so tamkajšnje ruske sile v pripravljenosti, navaja AFP.

Po besedah guvernerja regije Sevastopol Mihaila Razvožajeva je ruska zračna obramba dva letalnika že sestrelila. Kot je dejal, v napadu civilna infrastruktura ni bila poškodovana. Prebivalce je pozval, naj ostanejo mirni.

Rusko obrambno ministrstvo pa je sporočilo, da je bilo območje jedrske elektrarne Zaporožje danes ponovno tarča obstreljevanja, česar pa niso potrdili niti predstavniki Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA), ki se v nuklearki mudijo, niti Kijev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.