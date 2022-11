Evropska komisija bo predvidoma naslednji teden izdala mnenje o sprostitvi zadržanih sredstev iz evropskega proračuna za Madžarsko, potem ko se je ta obvezala, da bo pomisleke zaradi načete vladavine prava odpravila z reformnim procesom na sedemnajstih področjih. V evropskem parlamentu pozivajo komisijo, naj sredstev ne sprosti.

Budimpešta se je z reformami zganila šele potem, ko je evropska komisija na primeru Madžarske po njenih parlamentarnih volitvah prvič uporabila nov mehanizem pogojevanja izplačevanja evropskih sredstev z vladavino prava. Madžarska, ki jo je medtem evropski parlament razglasil za volilno avtokracijo, tako ni mogla računati na takojšnje izplačilo 7,5 milijarde evrov kohezijskih sredstev (gre za tretjino teh sredstev za Madžarsko iz evropskega proračuna do leta 2027), prav tako pa ne na 5,7 milijarde sredstev za obnovo gospodarstva po pandemiji koronavirusa. Za Madžarsko je zadržanje teh sredstev, ki skupaj zajemajo okoli deset odstotkov letnega BDP države, močno problematično, še posebno v danih okoliščinah, ko so močno narasli življenjski stroški in cene energentov.

Parlament s kritično resolucijo tudi proti komisiji

Budimpešta je potem z evropsko komisijo izdelala načrt za reforme na več področjih. Obljubila je spremembe na pravosodnem področju, več preglednosti pri sprejemanju zakonodaje (uvedli bi obvezne javne posvete), transparentne postopke javnih naročil, možnost pritožb na sodiščih glede potekajočih protikorupcijskih postopkov pa tudi vzpostavitev neodvisnega organa za nadzor porabe evropskih sredstev. Madžarski parlament ustrezno zakonodajo že sprejema, evropska komisija pa je minuli teden prejela odgovor madžarskih oblasti o uresničevanju danih zavez.

Evropski komisar za pravosodje Didier Reynders je pred dnevi dejal, da še obstajajo pomisleki glede uresničevanja madžarskih zavez, vseeno pa se v Bruslju pričakuje, da bo evropska komisija sprejela pozitivno mnenje za sprostitev sredstev. Zaradi tega pa so sedaj zelo kritični v največjih poslanskih skupinah evropskega parlamenta. Tam bodo jutri glasovali o posebni resoluciji, s katero bi komisijo pozvali, naj sredstev ne sprosti, saj da madžarske obljube niso zadostne, grožnja sistematični zlorabi evropskih sredstev pa da še vedno ostaja realna.

Ocene parlamentarcev: Nezadostne reforme

Sopredsedujoči poslanski skupini Levice v evropskem parlamentu Martin Schirdewan ocenjuje, da so madžarske obljube zgolj deklaracija namer. Označil jih je kot nezadostne, da bi lahko verjeli, da se bo s strani premierja Viktorja Orbana vzpostavljena »iliberalna demokracija« zavrtela nazaj in da bodo spet vzpostavljeni minimalni standardi demokratičnih procesov. To, da bo po objavljenem priporočilu komisije o sprostitvi vsaj dela sredstev moral odločati Svet EU, pa je Schirdewan označil za »pingpong prelaganja odgovornosti«. »Komisija, ki ne zaščiti vladavine prava z vsemi sredstvi, si ne zasluži, da ostane na položaju,« je dejal.

Vodja poslanske skupine socialistov in demokratov (S&D) Iratxe Garcia Perez je komisijo prav tako pozvala, naj ne sprosti sredstev Madžarski in naj se vede odločno, kajti če tega ne bo storila, bo to predstavljalo poraz temeljnih načel in vrednot v Evropski uniji.

»Madžarski državljani potrebujejo evropska sredstva, a tudi poroštva, da bo ta pomoč dejansko prispela do zadev, ki jim je namenjena,« je opozorila evropska poslanka madžarskega rodu Katalin Cseh iz poslanske skupine Prenovimo Evropo. Po njeni oceni 17 pogojev za sprostitev sredstev ne zadostuje, da bo evropski denar na Madžarskem smotrno porabljen. »Evropska komisija je imela zgodovinsko priložnost, da zaustavi ali obrne trend hitrega drsenja Madžarske v avtoritarizem,« je še dejala Csehova.

Naj se komisija ne prenagli v svojih odločitvah, je svarila tudi sopredsedujoča poslanski skupini Zelenih Terry Reintke. Kot nekdanja članica pogajalske skupine evropskega parlamenta za oblikovanje mehanizma pogojevanja izplačil evropskih sredstev je pojasnila, da cilj te uredbe nikoli ni bil rešiti problem vladavine prava v zgolj treh mesecih. »Sedaj je pomembno, da bomo imeli čas videti, kako se predlagane reforme uresničujejo. Šele nato lahko odmrznemo sredstva,« je predlagala.

K zadržanju sredstev je v imenu največje politične skupine v parlamentu, Evropske ljudske stranke, pozval njen poslanec Petri Sarvamaa. Madžarska po njegovi oceni ne odpravlja kršitev vladavine prava, prav tako še niso sprejete vse obljubljene reforme. Evropska komisija naj zato še ne sprosti sredstev, saj gre za pomemben test mehanizma pogojevanja, je dejal.