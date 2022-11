Ljubljanski župan Zoran Janković je včeraj napovedal nadaljevanje gradnje preostanka povezovalnega kanalizacijskega kanala C0, ki bo odpadne vode iz občin Medvode, Vodice in severnega dela Ljubljane odvedel do centralne čistilne naprave v Zalogu. Nadaljevanje del so na občini sklenili napovedati javno, da jim ne bi kdo očital, da so po tihem začeli sredi noči, je pojasnil Janković.

Gradbeni delavci družbe Javna razsvetljava in njenih treh pogodbenih partnerjev naj bi dela začeli že danes zjutraj, je povedal direktor javnega podjetja Voka Snaga Krištof Mlakar, in sicer v bližini Avtošole Ježica, kjer so gradbinci aprila 2020 začasno ustavili dela zaradi večkratnih protestov lastnikov sosednjih zemljišč, ki so fizično ovirali izvajalce. Gradnja bo nato po odsekih potekala v smeri proti Rojam. Občina mora po Jankovićevih besedah zgraditi še približno dva od skupno 12,1 kilometra, kolikor je celotna dolžina povezovalnega kanala.

Bodo nasprotniki ponovno poskušali ustaviti gradnjo?

Glede na to, kolikokrat doslej so posamezni lastniki protestirali proti gradnji in jo poskušali tudi fizično ustaviti, ne bo presenečenje, če se bodo danes gradbeni delavci ponovno soočili z nezadovoljnimi občani. Na občini, kot kaže, pričakujejo poskus vnovične zaustavitve, saj je Janković razkril, da so policiji že poslali pisno prošnjo za posredovanje, če bo potrebno. Pravni zastopnik občine in javnega podjetja Voka Snaga Primož Krapenc je priznal, da bi tudi morebitni protestniki utegnili poklicati policijo, a sam meni, da ni podlage, da bi jim možje v modrem kakor koli ustregli. Pojasnil je, da ima občina v rokah sedem pravnomočnih in izvršljivih gradbenih dovoljenj, da v svoje zemljišče vgradi kanalizacijske cevi.

Za dele sosednjih zemljišč, ki jih gradbinci začasno potrebujejo za ureditev gradbišča in transportne poti, pa so po Krapenčevih besedah sklenili služnostne pogodbe s tistimi lastniki zemljišč, ki nimajo zadržkov glede projekta. Za preostala potrebna zemljišča so prek ljubljanske upravne enote pridobili 68 odločb o začasni omejitvi lastninske pravice, je še dejal odvetnik.

Omejitev lastninske pravice bo trajala dva meseca od dejanskega začetka gradbenih del. Vodja občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet David Polutnik je dodal, da so z nadaljevanjem gradnje čakali na jesen, ko na kmetijskih zemljiščih ni pridelkov.

Ali bodo danes protestirali in ali so jim na voljo še kakšna pravna sredstva, da preprečijo nadaljevanje gradnje, smo želeli preveriti pri enem od nasprotnikov Alešu Mrzelu, vendar do zaključka redakcije njegovih odgovorov nismo prejeli.

Kanalu C0 niso nasprotovali le kmetje

Nasprotniki gradnji kanala C0 niso zgolj kmetje, katerih dele zemljišč občina potrebuje v času vgradnje kanala C0. Okoljevarstveniki, strokovnjaki z različnih področij in navsezadnje tudi politiki so v preteklosti izpostavili več problemov pri tem projektu. Ključni pomislek je ta, da trasa kanala C0 med Ježico in Rojami poteka po ožjem vodovarstvenem območju s strožjim režimom varovanja in da bi v primeru nesreče odpadna voda lahko odtekla v podtalnico ter onesnažila vodni vir Ljubljane. Mlakar je že večkrat zagotovil, da kanal C0 ne bo ogrozil ljubljanskega vira pitne vode, ker da so vključili sedem različnih zaščitnih ukrepov. Nekateri nasprotniki so poudarjali, da bi bilo treba odpadne vode čistiti čim bližje izvoru nastanka in jih ne s kanalizacijskimi cevmi prenašati več kilometrov stran. Očitki so se nanašali tudi na postopek izdaje prvih gradbenih dovoljenj, saj predhodno ni bila izvedena presoja vplivov na okolje, kmetje pa so se pritoževali, da v postopek niso bili vključeni kot stranski udeleženci.

Gradbenega dovoljenja za dva odstotka trase še nimajo

Velja poudariti, da občina nima gradbenih dovoljenj za celotno dolžino kanala. Manjka ji dovoljenje za 144 metrov dolg odsek, kar zajema dva odstotka celotne trase kanala C0. Za ta odsek še vedno tečejo postopki razlastitve in dedovanja, so priznali na občini.

Ko bo dokončan, bo občina kanal C0 priključila na centralno čistilno napravo v Zalogu, ki jo bo nadgradila in povečala njene zmogljivosti. Tako projekt gradnje kanala C0 kot tudi nadgradnja čistilne naprave in gradnja novega kanalizacijskega omrežja na več delih prestolnice so del velikega okoljskega projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ga z izdatnim sofinancerskim vložkom podpira tudi evropski kohezijski sklad. Celoten projekt je brez davka na dodano vrednost vreden več kot 111 milijonov evrov, od tega zneska bo 12 milijonov prispevala država, kar 69 milijonov evrov pa kohezijski sklad. Občina ima do konca prihodnjega leta čas, da zaključi celoten projekt. Janković je zagotovil, da trenutno ni bojazni, da bi bila občina zaradi zamud ob kakšen del evropskih sredstev.

*** 12,1 km je dolga trasa povezovalnega kanala C0, ki bo odpadne vode iz Vodic in Medvod prenašal do centralne čistilne naprave v Zalogu. 28 mio. € je vreden projekt gradnje kanalizacijskega omrežja v občinah Medvode in Vodice ter kanala C0.