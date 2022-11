Marano Lagunare je značilna obmorska vasica, ki je bila skoraj štiri stoletja del Beneške republike. Prav obdobje beneške prevlade je močno zaznamovalo urbanistično načrtovanje tega kraja in narečje, ki mu lahko prisluhnete na ulicah in je v nasprotju z okoliškimi kraji beneško. Močna povezanost ljudi s pokrajino, ki obdaja laguno, pa je vplivala tudi na gospodarstvo – to še danes temelji na ribolovu in vrhunski gastronomiji.

Sprehod po naravnem rezervatu Valle Canal Novo

Družinam priporočamo obisk naravnega rezervata Foci dello Stella z nekdanjim območjem ustja reke, z nekdanjo ribiško dolino, ki se razprostira na 35 hektarjih. V naravnem rezervatu Valle Canal Novo živijo labodi grbci in divji labodi, sive gosi, čopaste race, sive čaplje in dobro opazljiv plenilec, močvirski lunj. Center za obiskovalce naravnega rezervata Foci dello Stella ponuja itinerar za opazovanje ptic, informacijsko službo in delavnice za otroke. Vsekakor priporočamo tudi sprehod po lesenem podestu, speljanem čez mokrišče.

Obiščite arheološki muzej

V arheološkem muzeju Maranske lagune se lahko odpravite na prav posebno potovanje in odkrijete tisočletno zgodovino najstarejše lagune v regiji. Na ogled je več kot petsto artefaktov iz različnih obdobij, ki prihajajo iz zgodovinskega središča mesta, z obalnih območij, iz potopljenih mest in z otokov v laguni ter morskega dna tik ob obali. Zbirka, opisana tudi z multimedijsko podporo, priča o gospodarskem in strateškem pomenu območja, ki izhaja iz njegove naravne lege, viseče med kopnim in morjem, ter njegove vloge križišča ljudi in blaga.

Potepanje po ulicah zgodovinskega središča

Če sodite med popotnike, ki nove kraje, ljudi in običaje odkrivate skozi utrip mesta, se brez zadržkov prepustite ozkim ulicam. Občudujete lahko ostanke starodavnega obzidja, zagotovo pa vas bo navdušil tisoč let star stolp s pogledom na mestni trg in cerkev San Martino. Nikar ne odlašajte in pokukajte v njeno notranjost in odkrijte dragocene beneške orgle in vitraže okna, povezane z versko zgodovino Marano Lagunareja.

Občudujte ribjo tržnico

V času obiska smo si veliko obetali tudi od stare ribje tržnice (Pescaria vecia​), ki, kot pravi zgodovina, uteleša pomorsko bistvo Maranske lagune. Zgodba pravi, da se je leta 1892 župan Rinaldo Olivotto pohvalil, da je na obali pristanišča zgradil čudovito ribjo tržnico z osmimi skladišči, ki lahko sprejme vse ribe, ki jih ponudi laguna. Stara ribarnica je bila od svojega odprtja gonilna sila mesta in je delovala vse do devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko je bila po dolgih letih zgrajena nova. Danes je stara ribja tržnica obnovljena in spremenjena v prostor za srečanja, v času našega obiska pa žal zaprta.

Okusite kuhinjo Maranske lagune

Za ljubitelje dobre hrane mora obisk Maranske lagune vključevati bližnje srečanje z morsko kuhinjo, ki jo sestavljajo tradicionalne jedi. Riba. Preprosto izberite eno od neštetih restavracij, ki jih najdete v središču mesta ali ob obali, in izberite tradicionalno ribjo juho, mešano ocvrto meso iz lagune, sveže ribe na žaru, navdušile vas bodo tudi bogomolke. Če pa želite pokusiti maranske jedi, potem je ribja juha, moleche (rakovica, ko je sezona) ali bisato in speò (jegulja na ražnju) tisto, kar iščete.