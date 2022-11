O pokojnikih vse dobro, pravimo. Ko pa se ljudje poslavljajo od svojih dolgoletnih funkcij, pa pričakujem, da bi njihovo delo ocenjevali objektivno, še zlasti, če so protagonisti sami s seboj nekritično zadovoljni, se precenjujejo in tudi neupravičeno hvalijo. Gotovo ni nič črno belo in tudi Pahorjeva zapuščina ni samo dobra ali samo slaba. Nisem ravno »poklicana«, da bi jo ocenjevala, pričakujem pa to od novinarjev in političnih analitikov. Nekateri od njih že nekaj časa poudarjajo njegov doprinos k spravi, doma in v tujini.

V njegovem času je res »zrasel« ljubljanski Spomenik vsem žrtvam vojn, še tega se zlorablja, a dejstvo je, da smo Slovenci danes bolj sprti kot kadar koli prej. Zato se sprašujem, kje se njegov doprinos sploh pozna. In zdi se mi tudi, da je bil, vsaj včasih, bolj na strani enih kot na strani drugih. Naj omenim primer. Čeprav je ozadje dobro poznal, je bil slavnostni govornik na prisiljeni »spravni« slovesnosti v Karlovicah (občina Velike Lašče), kjer so kljub nasprotovanju svojcev padlih partizanov njihovo spominsko ploščo namestili na skupno obeležje z belogardisti. S Pahorjevo pomočjo so izenačili njihov spomin z izdajalci in še dodatno razvrednotili NOB.

Kaj pa je dosegel z gruljenjem z nekdanjo hrvaško predsednico vlade Jadranko Kosor? Nastal je do zdaj nepriznani arbitražni sporazum, od katerega se je pozneje še Kosor ogradila, EU pa nam pri njegovi uveljavitvi nič ne pomaga. In kaj je žrtvoval za domnevno spravo z Italijani, ko sta se, kako idilično, z italijanskim predsednikom Mattarello držala za roke in položila venec žrtvam fašizma – bazoviškim junakom – in pri bazoviški fojbi. Žrtvoval je zgodovinsko resnico in nas izdal. Skupaj z Janšo in še s kom. Za nameček je še odlikoval tržaškega župana R. Dipiazzo za »poglabljanje slovensko-italijanskega sodelovanja«, župana, ki je ob dnevu spomina govoril o krvoločnih partizanih, ki so nad Italijani izvedli »holokavst«.

Da smo Slovenci hlapci, imamo očitno v genih. Ali povedano drugače, poleg tega, da radi kolesarimo, imamo »biciklistični značaj«: navzgor se klanjamo, navzdol pritiskamo. Dokazov je veliko. Še tam, kjer so vsa dejstva na naši strani, se, vsi srečni, zadovoljimo že z drobtinicami. Vzhičeno ploskamo avstrijskemu predsedniku Van der Bellnu, ko se ob stoti obletnici plebiscita koroškim Slovencev tudi v slovenščini opraviči za krivice in zamude pri uresničitvi njihovih ustavnih pravic, namesto da bi že zdavnaj zahtevali in dosegli uresničitev avstrijske državne pogodbe (ADP).

Zdi se mi, da naša predsednica še vedno vidi, od kampanje naprej, vse v rožnatih barvah, po drugi strani pa ji hiperaktivnost in impulzivnost preprečujeta, da bi se v času »dvopredsedovanja« malo zadržala. Nehote razžali našo manjšino v Avstriji, rekoč, da so tam manjšinske pravice »zgledno urejene« in takoj naleti na neodobravanje Narodnega sveta koroških Slovencev, ki spomni na neizpolnjene obljube na tem področju in predlaga srečanje z njo.

Da, predsedovanje je težavno, še zlasti, če se izjave tehtajo z »lekarniško tehtnico«. Zahteva realne poglede, trezen premislek in veliko modrosti. Verjamem, da je NPM tega sposobna. Če bo imela probleme, pa ima posebno srečo – če se pošalim – da ji lahko namesto ali poleg sveta modrecev, ki ga omenja, pomaga še katera izmed tisočerih modrih sov iz njene zbirke.

Polona Jamnik, Bled