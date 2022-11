Alen Čibarić je eden od treh nepridipravov, ki so maja 2020 izvedli brutalni rop starejšega para na Frankolovem. Dva pajdaša sta slovenskim organom pregona še vedno nedosegljiva, celjski kriminalisti pa so našli in identificirali sledi DNK, za katere so ugotovili, da pripadajo 44-letnemu brezposelnemu kuharju Alenu Čibariću, Koprčanu, ki je pred ropom nekaj let živel v Ljubljani. Četudi se je na sodišču zagovarjal, da ni bil nikoli na Frankolovem in da se ne bi nikoli spravil na starejše ljudi, so argumenti, predvsem na kraju najdene sledi, njegovo tezo postavili na laž.

»Ni dvoma, da so najdene sledi DNK na škropilnici pripadale ravno vam, razen če bi imeli enojajčnega dvojčka, o čemer pa v tem postopku ni bilo govora,« je v obrazložitvi sodbe Čibariću dejala sodnica Leonida Jager, ki je pri izreku sodbe v celoti sledila predlogu tožilke Maje Lajh, ki je zanj predlagala tri leta zaporne kazni za rop v sostorilstvu in šest mesecev za odvzem motornega vozila. Sodišče je predlogu sledilo. Zlikovci so namreč v hišo oziroma spalnico oškodovancev Marijana Pelina in Antonije Guzej vdrli sredi noči, potem ko so onesposobili kamere. Vpili so: »Policija! Policija! Roke na hrbet!« Zvili so jima roke hrbet in ju zvezali s plastičnimi vezicami, oškodovancu pa tudi noge, zatem pa v hiši preiskali vse prostore. Pri tem so ves čas vse, česar so se dotaknili, škropili s ciklotinom, da bi kar najbolj zabrisali sledi. A te so ostale prav na škropilnici, ki jo je dan po ropu na vrtu našla ena od zaposlenih pri oškodovancu, in preiskovalce tudi pripeljale do vsaj enega storilca. Nepridipravi so takrat ukradli več tisoč evrov gotovine in več kosov zlatnine, fotoaparat in prenosni računalnik. Vzeli so tudi rezervne ključe avtomobila, ki je bil parkiran pred hišo, in se z njim odpeljali, policisti pa so avto pozneje našli na območju Motnika.

Čibarić je bil sprva (ločeno) obsojen tudi zaradi odvzema tega avtomobila, zdaj pa je višje sodišče ocenilo, da je bil odvzem avta del osnovnega ropa in ne posebno kaznivo dejanje, tako da mu je kazen znižalo za pol leta.