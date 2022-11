Civilna družba in občine za mesta prihodnosti

Povezane lokalne skupnosti, kjer civilna družba sodeluje med seboj in z javnimi akterji, ustvarjajo bolj pravična in odporna mesta. Takšna skupnost tudi lažje odgovarja na izzive in krize, ki so pred nami, je mogoče strniti sporočilo zbornika, ki predstavlja nabor dobrih evropskih praks. Te lahko ponudijo ideje za Ljubljano in tudi druga slovenska mesta.